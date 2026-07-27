Путин поблагодарил депутатов за работу по защите национального суверенитета

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин провел встречу с депутатами после заключительного пленарного заседания Госдумы восьмого созыва.
- Он поблагодарил депутатов за эффективную работу по укреплению государственного суверенитета и защите национальных интересов.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил депутатов Госдумы за эффективную работу по защите национального суверенитета.
Глава государства в понедельник провел встречу с депутатами после заключительного пленарного заседания Госдумы восьмого созыва.
"Хочу поблагодарить вас за эффективную совместную работу, прежде всего по укреплению государственного суверенитета и защите национальных интересов Отечества", - сказал Путин, обращаясь к депутатам.