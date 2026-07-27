Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Запорожье прогремел взрыв.
- В подконтрольной ВСУ части Запорожской области звучит воздушная тревога.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Взрыв прогремел в подконтрольном ВСУ городе Запорожье на фоне воздушной тревоги, передает агентство Укринформ со ссылкой на своего корреспондента.
"В Запорожье прозвучал взрыв", - передает агентство.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в подконтрольной ВСУ части Запорожской области звучит воздушная тревога.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Он стал частью Российской Федерации по итогам референдума в сентябре 2022 года. Россия контролирует 80% территории Запорожской области, сообщал в июне президент РФ Владимир Путин. Областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска.
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