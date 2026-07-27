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Российская теннисистка Захарова одержала победу на старте турнира в Мемфисе - РИА Новости Спорт, 27.07.2026
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Теннис
 
20:18 27.07.2026
Российская теннисистка Захарова одержала победу на старте турнира в Мемфисе

Россиянка Захарова одержала победу на старте турнира WTA 250 в Мемфисе

© Фото : Пресс-служба WTAРоссийская теннисистка Анастасия Захарова
Российская теннисистка Анастасия Захарова - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© Фото : Пресс-служба WTA
Российская теннисистка Анастасия Захарова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российская теннисистка Анастасия Захарова одержала победу в первом круге турнира категории WTA 250 в Мемфисе.
  • Захарова обыграла чешку Линду Фрухвиртову со счетом 7:6 (8:6), 6:1.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Российская теннисистка Анастасия Захарова одержала победу в первом круге турнира категории WTA 250 в Мемфисе (США), призовой фонд которого превышает 280 тысяч долларов.
Женская теннисная ассоциация (WTA)
The Memphis Classic
27 июля 2026 • начало в 18:10
Завершен
Анастасия Захарова
2 : 07:66:1
Линда Фрухвиртова
Календарь Турнирная таблица История встреч
В матче первого круга Захарова (101-я ракетка мира) обыграла чешку Линду Фрухвиртову (176) со счетом 7:6 (8:6), 6:1. Теннисистки провели на корте 1 час 55 минут.
Во втором раунде Захарова встретится с победительницей в матче между колумбийкой Камилой Осорио (56) и австралийкой Сторм Хантер (180).
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ТеннисСпортАнастасия ЗахароваЖенская теннисная ассоциация (WTA)
 
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