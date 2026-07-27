Российская теннисистка Захарова одержала победу на старте турнира в Мемфисе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российская теннисистка Анастасия Захарова одержала победу в первом круге турнира категории WTA 250 в Мемфисе.
- Захарова обыграла чешку Линду Фрухвиртову со счетом 7:6 (8:6), 6:1.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Российская теннисистка Анастасия Захарова одержала победу в первом круге турнира категории WTA 250 в Мемфисе (США), призовой фонд которого превышает 280 тысяч долларов.
The Memphis Classic
27 июля 2026 • начало в 18:10
Завершен
2 : 07:66:1
В матче первого круга Захарова (101-я ракетка мира) обыграла чешку Линду Фрухвиртову (176) со счетом 7:6 (8:6), 6:1. Теннисистки провели на корте 1 час 55 минут.
Во втором раунде Захарова встретится с победительницей в матче между колумбийкой Камилой Осорио (56) и австралийкой Сторм Хантер (180).