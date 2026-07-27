Захарова анонсировала ответ на высылку российского дипломата из Румынии

Об уничтожении БПЛА в минувшее воскресенье заявил президент Румынии Никушор Дан. После этого в румынское внешнеполитическое ведомство вызвали посла в Бухаресте Владимира Липаева, не предоставив никаких доказательств того, что сбитый дрон мог быть российским.