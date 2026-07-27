Захарова анонсировала ответ на высылку российского дипломата из Румынии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Захарова назвала планы Румынии выслать сотрудника российского посольства недружественными действиями.
- Она заверила, что Москва даст на них ответ.
- Румынская сторона утверждает, что дипломату представили фрагменты якобы российского беспилотника, сбитого накануне.
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Представитель МИД Мария Захарова назвала планы Румынии выслать сотрудника российского посольства недружественными действиями.
"Обвинения румын голословны, претензии необоснованны", — сказала она РИА Новости.
Захарова пообещала, что Москва даст на это надлежащий ответ.
Ранее сегодня МИД Румынии обязал одного из сотрудников посольства России покинуть республику в течение пяти дней. Как утверждается, ему представили фрагменты беспилотника, который сбили над территорией страны накануне.
Об уничтожении БПЛА в минувшее воскресенье заявил президент Румынии Никушор Дан. После этого в румынское внешнеполитическое ведомство вызвали посла в Бухаресте Владимира Липаева, не предоставив никаких доказательств того, что сбитый дрон мог быть российским.