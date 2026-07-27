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Захарова анонсировала ответ на высылку российского дипломата из Румынии - РИА Новости, 27.07.2026
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19:16 27.07.2026 (обновлено: 21:04 27.07.2026)
Захарова анонсировала ответ на высылку российского дипломата из Румынии

Захарова: РФ ответит на высылку дипломата из Румынии после инцидента с дроном

© Фото : МИД РоссииОфициальный представитель МИД России Мария Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© Фото : МИД России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Захарова назвала планы Румынии выслать сотрудника российского посольства недружественными действиями.
  • Она заверила, что Москва даст на них ответ.
  • Румынская сторона утверждает, что дипломату представили фрагменты якобы российского беспилотника, сбитого накануне.
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Представитель МИД Мария Захарова назвала планы Румынии выслать сотрудника российского посольства недружественными действиями.
"Обвинения румын голословны, претензии необоснованны", — сказала она РИА Новости.
Захарова пообещала, что Москва даст на это надлежащий ответ.
Ранее сегодня МИД Румынии обязал одного из сотрудников посольства России покинуть республику в течение пяти дней. Как утверждается, ему представили фрагменты беспилотника, который сбили над территорией страны накануне.
Об уничтожении БПЛА в минувшее воскресенье заявил президент Румынии Никушор Дан. После этого в румынское внешнеполитическое ведомство вызвали посла в Бухаресте Владимира Липаева, не предоставив никаких доказательств того, что сбитый дрон мог быть российским.
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