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Захарова рассказала, за что Мединского внесли в санкционный список - РИА Новости, 27.07.2026
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18:06 27.07.2026
Захарова рассказала, за что Мединского внесли в санкционный список

Захарова: Мединского внесли в санкционный список ЕС не из-за переговоров

© Фото : МИД РоссииОфициальный представитель МИД России Мария Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© Фото : МИД России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мария Захарова заявила, что включение Владимира Мединского в санкционный список ЕС связано с его деятельностью по увековечению памяти о Великой Отечественной войне.
  • Она отметила активное участие Мединского в работе по возвращению исторической памяти о Ржевской битве и предположила, что эта деятельность стала причиной введения санкций.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что, по ее мнению, включение помощника президента РФ Владимира Мединского в санкционный список ЕС связано не с его участием в переговорах по Украине, а с его деятельностью по увековечению памяти о Великой Отечественной войне.
Двадцать третьего июля Евросоюз добавил в новый пакет санкций помощника президента России Владимира Мединского.
"Ему вменили участие в переговорном процессе с Украиной, который эта Украина, киевский режим, сама и запросила, предложила, Запад поддержал... Но я считаю, что включили его не за это, конечно, а за ту колоссальную историческую работу, которую он проводил", - сказала Захарова на брифинге.
Она отметила, что Мединский принимал активное участие в работе по возвращению исторической памяти о Ржевской битве, в том числе в создании Ржевского мемориала Советскому солдату, и предположила, что именно эта деятельность стала причиной введения против него ограничительных мер.
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