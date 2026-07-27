Краткий пересказ от РИА ИИ Мария Захарова заявила, что включение Владимира Мединского в санкционный список ЕС связано с его деятельностью по увековечению памяти о Великой Отечественной войне.

Она отметила активное участие Мединского в работе по возвращению исторической памяти о Ржевской битве и предположила, что эта деятельность стала причиной введения санкций.

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что, по ее мнению, включение помощника президента РФ Владимира Мединского в санкционный список ЕС связано не с его участием в переговорах по Украине, а с его деятельностью по увековечению памяти о Великой Отечественной войне.

Владимира Мединского. Двадцать третьего июля Евросоюз добавил в новый пакет санкций помощника президента России

"Ему вменили участие в переговорном процессе с Украиной, который эта Украина, киевский режим, сама и запросила, предложила, Запад поддержал... Но я считаю, что включили его не за это, конечно, а за ту колоссальную историческую работу, которую он проводил", - сказала Захарова на брифинге.