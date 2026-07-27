Рейтинг@Mail.ru
Захарова: Россия хочет знать, кто провалил формулу Анкориджа по Украине - РИА Новости, 27.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:51 27.07.2026
Захарова: Россия хочет знать, кто провалил формулу Анкориджа по Украине

Захарова: Россия хочет знать, кто именно провалил формулу Анкориджа по Украине

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва хотела бы знать, кто именно провалил формулу Анкориджа по Украине.
  • Госсекретарь США Марко Рубио заявил о "якобы провале формулы Анкориджа" из-за ее "неприемлемости для Киева".
  • Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подтвердил готовность России к политико-дипломатическому урегулированию конфликта на Украине и указал на недопустимость дальнейшей накачки киевского режима вооружением.
РЖЕВ, 27 июл - РИА Новости. Москва хотела бы знать, кто именно провалил формулу Анкориджа по Украине, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
В ходе брифинга Захарова привела слова госсекретарь США Марко Рубио о "якобы провале формулы Анкориджа" из-за ее "неприемлемости для Киева".
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
Лавров передал Рубио подборку цитат Трампа о саммите в Анкоридже
24 июля, 11:13
"Возникает закономерный вопрос, который почему-то не нашел освещения ни в госдепе, ни где либо еще. А кто именно провалил реализацию так называемой формулы Анкориджа, которая действительно была способна привести к установлению мира", - сказала Захарова.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио 23 июля провели встречу в Маниле. Лавров подтвердил готовность России к политико-дипломатическому урегулированию конфликта на Украине, а также указал на недопустимость дальнейшей накачки киевского режима вооружением. Рубио же заявил, что для урегулирования конфликта на Украине требуются новые идеи и предложения.
Президент РФ Владимир Путин 28 июня заявлял, что Москва ожидает продолжения диалога с США по Украине после завершения горячей фазы на иранском треке. Россия, как добавил глава государства, готова продолжить переговоры и обсуждение всех деталей и тем, поднятых в Анкоридже в августе 2025 года.
В свою очередь пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что Москва готова к урегулированию на Украине мирным путем, но обладает достаточными возможностями для продолжения специальной военной операции.
Башни Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
В США сделали неожиданное признание об условиях России по переговорам
26 июля, 11:29
 
В миреУкраинаРоссияМоскваМария ЗахароваМарко РубиоСергей Лавров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала