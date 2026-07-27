Краткий пересказ от РИА ИИ
- Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва хотела бы знать, кто именно провалил формулу Анкориджа по Украине.
- Госсекретарь США Марко Рубио заявил о "якобы провале формулы Анкориджа" из-за ее "неприемлемости для Киева".
- Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подтвердил готовность России к политико-дипломатическому урегулированию конфликта на Украине и указал на недопустимость дальнейшей накачки киевского режима вооружением.
РЖЕВ, 27 июл - РИА Новости. Москва хотела бы знать, кто именно провалил формулу Анкориджа по Украине, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Возникает закономерный вопрос, который почему-то не нашел освещения ни в госдепе, ни где либо еще. А кто именно провалил реализацию так называемой формулы Анкориджа, которая действительно была способна привести к установлению мира", - сказала Захарова.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио 23 июля провели встречу в Маниле. Лавров подтвердил готовность России к политико-дипломатическому урегулированию конфликта на Украине, а также указал на недопустимость дальнейшей накачки киевского режима вооружением. Рубио же заявил, что для урегулирования конфликта на Украине требуются новые идеи и предложения.
Президент РФ Владимир Путин 28 июня заявлял, что Москва ожидает продолжения диалога с США по Украине после завершения горячей фазы на иранском треке. Россия, как добавил глава государства, готова продолжить переговоры и обсуждение всех деталей и тем, поднятых в Анкоридже в августе 2025 года.
В свою очередь пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что Москва готова к урегулированию на Украине мирным путем, но обладает достаточными возможностями для продолжения специальной военной операции.