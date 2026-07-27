Захарова: Россия хочет знать, кто провалил формулу Анкориджа по Украине

Краткий пересказ от РИА ИИ Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва хотела бы знать, кто именно провалил формулу Анкориджа по Украине.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил о "якобы провале формулы Анкориджа" из-за ее "неприемлемости для Киева".

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подтвердил готовность России к политико-дипломатическому урегулированию конфликта на Украине и указал на недопустимость дальнейшей накачки киевского режима вооружением.

РЖЕВ, 27 июл - РИА Новости. Москва хотела бы знать, кто именно провалил формулу Анкориджа по Украине, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

В ходе брифинга Захарова привела слова госсекретарь США Марко Рубио о "якобы провале формулы Анкориджа" из-за ее "неприемлемости для Киева".

"Возникает закономерный вопрос, который почему-то не нашел освещения ни в госдепе, ни где либо еще. А кто именно провалил реализацию так называемой формулы Анкориджа, которая действительно была способна привести к установлению мира", - сказала Захарова.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио 23 июля провели встречу в Маниле. Лавров подтвердил готовность России к политико-дипломатическому урегулированию конфликта на Украине, а также указал на недопустимость дальнейшей накачки киевского режима вооружением. Рубио же заявил, что для урегулирования конфликта на Украине требуются новые идеи и предложения.

Президент РФ Владимир Путин 28 июня заявлял, что Москва ожидает продолжения диалога с США по Украине после завершения горячей фазы на иранском треке. Россия, как добавил глава государства, готова продолжить переговоры и обсуждение всех деталей и тем, поднятых в Анкоридже в августе 2025 года.