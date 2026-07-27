Захарова осудила террористические акты ВСУ в Ростовской области

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. МИД России решительно осуждает бесчеловечные террористические акты ВСУ на Ростовскую область и призывает ответственные структуры осудить их, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Решительно осуждаем эти бесчеловечные террористические акты и призываем все ответственные правительства, профильные международные структуры и независимые СМИ выступить с внятным публичным осуждением злодеяний Киева в Ростовской области", - говорится в комментарии, опубликованном на сайте ведомства.