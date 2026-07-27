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Захарова осудила террористические акты ВСУ в Ростовской области - РИА Новости, 27.07.2026
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17:39 27.07.2026 (обновлено: 17:49 27.07.2026)
Захарова осудила террористические акты ВСУ в Ростовской области

Захарова: МИД России осуждает террористические акты ВСУ на Ростовскую область

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкОфициальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • МИД России осуждает ночные воздушные атаки ВСУ на Ростовскую область.
  • В результате атак 25 и 27 июля в Ростов-на-Дону и другие населенные пункты погибли пять человек, включая ребенка, не менее 13 человек получили ранения.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. МИД России решительно осуждает бесчеловечные террористические акты ВСУ на Ростовскую область и призывает ответственные структуры осудить их, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В результате массированных ночных воздушных атак ВСУ 25 и 27 июля на Ростов-на-Дону и другие населенные пункты Ростовской области погибли пять человек, включая ребенка, получили ранения не менее 13 человек, в том числе подросток.
"Решительно осуждаем эти бесчеловечные террористические акты и призываем все ответственные правительства, профильные международные структуры и независимые СМИ выступить с внятным публичным осуждением злодеяний Киева в Ростовской области", - говорится в комментарии, опубликованном на сайте ведомства.
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