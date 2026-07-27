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Россия скоро ответит на очередной пакет санкций ЕС, заявили в МИД - РИА Новости, 27.07.2026
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17:35 27.07.2026 (обновлено: 17:39 27.07.2026)
Россия скоро ответит на очередной пакет санкций ЕС, заявили в МИД

Захарова: Россия скоро объявит об ответных мерах на 21-й пакет санкций ЕС

© РИА НовостиЗдание МИД России в Москве
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© РИА Новости
Здание МИД России в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мария Захарова заявила, что МИД объявит об ответных мерах на 21-й пакет антироссийских санкций ЕС в ближайшее время.
  • Официальный представитель МИД назвала 21-й пакет санкций ЕС "чудовищным саморазоблачением".
РЖЕВ, 27 июл - РИА Новости. Москва скоро объявит об ответных мерах на 21-й пакет антироссийских санкций ЕС, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Чудовищное саморазоблачение, в очередной раз, Европейского союза. Что касается нашей реакции, то об ответных мерах на 21-й пакет антироссийских санкций будет объявлено в ближайшее время", - сказала Захарова на брифинге.
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