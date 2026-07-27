Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мария Захарова заявила, что МИД объявит об ответных мерах на 21-й пакет антироссийских санкций ЕС в ближайшее время.
- Официальный представитель МИД назвала 21-й пакет санкций ЕС "чудовищным саморазоблачением".
РЖЕВ, 27 июл - РИА Новости. Москва скоро объявит об ответных мерах на 21-й пакет антироссийских санкций ЕС, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Чудовищное саморазоблачение, в очередной раз, Европейского союза. Что касается нашей реакции, то об ответных мерах на 21-й пакет антироссийских санкций будет объявлено в ближайшее время", - сказала Захарова на брифинге.