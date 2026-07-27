МИД: санкции против Мединского разоблачают слова ЕС о стремлении к миру

"В очередной раз есовцы продемонстрировали, что все их политические и разные заявления о якобы приверженности миру, к прекращению конфликта, началу переговоров, истребование себе места за столом переговоров являются просто не только лицемерием, но обманным маневром, чтобы под видом неких мирных инициатив на самом деле заниматься одним - усугублением ситуации у себя же на континенте", - добавила она.