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МИД: санкции против Мединского разоблачают слова ЕС о стремлении к миру - РИА Новости, 27.07.2026
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17:29 27.07.2026 (обновлено: 18:11 27.07.2026)
МИД: санкции против Мединского разоблачают слова ЕС о стремлении к миру

Захарова: санкции против Мединского разоблачают слова ЕС о стремлении к миру

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкПомощник президента России, руководитель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский
Помощник президента России, руководитель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Помощник президента России, руководитель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Евросоюз добавил Мединского в новый пакет санкций.
  • Захарова назвала ограничения политическим и историческим анекдотом.
  • По ее словам, эти меры разоблачают заявления ЕС о стремлении к миру на Украине.
РЖЕВ, 27 июл - РИА Новости. Санкции Европейского союза против помощника президента РФ Владимира Мединского разоблачают заявления Брюсселя о якобы его стремлении к миру на Украине, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
На прошлой неделе Евросоюз добавил в новый пакет санкций помощника президента РФ Владимира Мединского, следует из опубликованного официального журнала ЕС.
"Обратили внимание на введение ограничительных мер против Владимира Мединского, помощника президента Российской Федерации. Это не выдерживает никакой критики. Это из разряда исторического анекдота. Введенные за участие в переговорах по урегулированию ситуации на Украине санкции, иначе как политическим, историческим анекдотом назвать нельзя", - сказала Захарова на брифинге.
При этом Захарова назвала эту ситуацию "очень разоблачительной".
"В очередной раз есовцы продемонстрировали, что все их политические и разные заявления о якобы приверженности миру, к прекращению конфликта, началу переговоров, истребование себе места за столом переговоров являются просто не только лицемерием, но обманным маневром, чтобы под видом неких мирных инициатив на самом деле заниматься одним - усугублением ситуации у себя же на континенте", - добавила она.
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