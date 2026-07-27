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Захарова назвала решение ЮНЕСКО по Херсонесу признаком политизации - РИА Новости, 27.07.2026
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16:19 27.07.2026
Захарова назвала решение ЮНЕСКО по Херсонесу признаком политизации

Захарова назвала политизацией решение ЮНЕСКО включить Херсонес в список наследия

© Фото : МИД РоссииОфициальный представитель МИД России Мария Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© Фото : МИД России
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО включил Херсонес Таврический в список объектов всемирного наследия, находящихся под угрозой.
  • Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что это решение является признаком политизации организации.
РЖЕВ, 27 июл - РИА Новости. Решение ЮНЕСКО с подачи Украины включить Херсонес Таврический в список объектов всемирного наследия, находящихся под угрозой, является признаком политизации организации, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО 23 июля на 48-й сессии в Пусане включил Херсонес Таврический в список объектов всемирного наследия, находящихся под угрозой.
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"Мы расцениваем этот шаг как свидетельство опасной тенденции к политизации сугубо экспертного органа ООН", - сказала Захарова на брифинге.
Она отметила, что Херсонес был включен в список всемирного наследия на 37-й сессии комитета всемирного наследия в 2013 году, а Украина с 2014-го года не имеет никакого отношения к управлению этим объектом и не может давать достоверную оценку его состоянию.
"При этом центр всемирного наследия ЮНЕСКО с 2014-го года отказывается принимать документацию, которая подготовлена руководством самого музея Херсонес Таврический. Игнорируется наша готовность принять представителей ЮНЕСКО для мониторинга ситуации на объекте при соблюдении российского законодательства применительно к Крыму", - обратила внимание дипломат.
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"Мол, защищать хотят, но при этом документация, факты, информация воспринимаются не от самого объекта, а от тех, кто, сами знаете как относятся к своему собственному наследию", - подчеркнула Захарова.
По ее словам, реальная угроза для Херсонеса Таврического исходит именно от киевского режима.
"Уникальные памятники Крыма регулярно подвергаются украинским террористическим атакам, опасности беспилотных ударов. В заповедной зоне регулярно находят обломки ракет, беспилотников, которые киевский режим принимает от западных кураторов", - указала дипломат, поинтересовавшись, почему никто из ЮНЕСКО не выразил озабоченность в связи с атаками ВСУ на объекты культурного наследия Крыма.
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