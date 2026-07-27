Краткий пересказ от РИА ИИ Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО включил Херсонес Таврический в список объектов всемирного наследия, находящихся под угрозой.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что это решение является признаком политизации организации.

РЖЕВ, 27 июл - РИА Новости. Решение ЮНЕСКО с подачи Украины включить Херсонес Таврический в список объектов всемирного наследия, находящихся под угрозой, является признаком политизации организации, Решение ЮНЕСКО с подачи Украины включить Херсонес Таврический в список объектов всемирного наследия, находящихся под угрозой, является признаком политизации организации, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО 23 июля на 48-й сессии в Пусане включил Херсонес Таврический в список объектов всемирного наследия, находящихся под угрозой.

"Мы расцениваем этот шаг как свидетельство опасной тенденции к политизации сугубо экспертного органа ООН", - сказала Захарова на брифинге.

Она отметила, что Херсонес был включен в список всемирного наследия на 37-й сессии комитета всемирного наследия в 2013 году, а Украина с 2014-го года не имеет никакого отношения к управлению этим объектом и не может давать достоверную оценку его состоянию.

"При этом центр всемирного наследия ЮНЕСКО с 2014-го года отказывается принимать документацию, которая подготовлена руководством самого музея Херсонес Таврический. Игнорируется наша готовность принять представителей ЮНЕСКО для мониторинга ситуации на объекте при соблюдении российского законодательства применительно к Крыму", - обратила внимание дипломат.

"Мол, защищать хотят, но при этом документация, факты, информация воспринимаются не от самого объекта, а от тех, кто, сами знаете как относятся к своему собственному наследию", - подчеркнула Захарова.

По ее словам, реальная угроза для Херсонеса Таврического исходит именно от киевского режима.