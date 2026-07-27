Краткий пересказ от РИА ИИ
- Преступная группировка "IT-армия Украины" использовала датские IP-адреса для вредоносных действий против России, заявила Захарова.
- Содействие Киеву, по ее словам, оказывало руководство в Копенгагене
- Таким образом, Дания, по ее словам, способствует превращению Украины в плацдарм для компьютерных атак.
РЖЕВ, 27 июл — РИА Новости. Украинские хакеры совершали кибератаки против россиян, находясь Дании, заявила представитель МИД Мария Захарова.
По ее словам, Копенгаген при этом оказывает Киеву практическое содействие, способствуя превращению Украины в плацдарм для осуществления компьютерных атак.
"На этом фоне представляются абсурдными регулярные голословные обвинения Копенгагена в адрес России о якобы причастности к неким, как они говорят, злонамеренным действиям в информационном пространстве", — добавила Захарова.
Она подчеркнула, что истинный мотив подобных пропагандистских кампаний — нагнетание русофобии и паники среди собственного населения для обоснования враждебного антироссийского курса и непомерных расходов на милитаризацию Дании.