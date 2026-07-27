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Украинские хакеры устраивали кибератаки на Россию из Дании, заявили в МИД - РИА Новости, 27.07.2026
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15:54 27.07.2026 (обновлено: 17:19 27.07.2026)
Украинские хакеры устраивали кибератаки на Россию из Дании, заявили в МИД

Захарова: украинские хакеры использовали датские IP-адреса для атак против РФ

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Преступная группировка "IT-армия Украины" использовала датские IP-адреса для вредоносных действий против России, заявила Захарова.
  • Содействие Киеву, по ее словам, оказывало руководство в Копенгагене
  • Таким образом, Дания, по ее словам, способствует превращению Украины в плацдарм для компьютерных атак.
РЖЕВ, 27 июл — РИА Новости. Украинские хакеры совершали кибератаки против россиян, находясь Дании, заявила представитель МИД Мария Захарова.
"Известен конкретный факт использования преступной группировкой "IT-армия Украины" территории Дании для вредоносных действий против России, а также мошенничества в отношении граждан Российской Федерации с датских IP-адресов", — сказала она на брифинге.
По ее словам, Копенгаген при этом оказывает Киеву практическое содействие, способствуя превращению Украины в плацдарм для осуществления компьютерных атак.
"На этом фоне представляются абсурдными регулярные голословные обвинения Копенгагена в адрес России о якобы причастности к неким, как они говорят, злонамеренным действиям в информационном пространстве", — добавила Захарова.
Она подчеркнула, что истинный мотив подобных пропагандистских кампаний — нагнетание русофобии и паники среди собственного населения для обоснования враждебного антироссийского курса и непомерных расходов на милитаризацию Дании.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
Западные спецслужбы координируют действия украинских хакеров, заявили в МИД
17 июля, 17:01
 
РоссияДанияМария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)кибермошенничествоКибератакиУкраина
 
 
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