Украинские хакеры устраивали кибератаки на Россию из Дании, заявили в МИД

Краткий пересказ от РИА ИИ Преступная группировка "IT-армия Украины" использовала датские IP-адреса для вредоносных действий против России, заявила Захарова.

Содействие Киеву, по ее словам, оказывало руководство в Копенгагене

Таким образом, Дания, по ее словам, способствует превращению Украины в плацдарм для компьютерных атак.

РЖЕВ, 27 июл — РИА Новости. Украинские хакеры совершали кибератаки против россиян, находясь Дании, заявила представитель МИД Мария Захарова.

"Известен конкретный факт использования преступной группировкой "IT-армия Украины" территории Дании для вредоносных действий против России , а также мошенничества в отношении граждан Российской Федерации с датских IP-адресов", — сказала она на брифинге

По ее словам, Копенгаген при этом оказывает Киеву практическое содействие, способствуя превращению Украины в плацдарм для осуществления компьютерных атак.

"На этом фоне представляются абсурдными регулярные голословные обвинения Копенгагена в адрес России о якобы причастности к неким, как они говорят, злонамеренным действиям в информационном пространстве", — добавила Захарова.