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Захарова назвала главное условие для выстраивания отношений с Британией - РИА Новости, 27.07.2026
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15:51 27.07.2026 (обновлено: 15:55 27.07.2026)
Захарова назвала главное условие для выстраивания отношений с Британией

Захарова: Лондон должен признавать и уважать интересы Москвы

© Фото : МИД РоссииОфициальный представитель МИД России Мария Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© Фото : МИД России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия готова выстраивать отношения с Великобританией на основе взаимоуважения и равноправия, заявила Мария Захарова.
  • Нынешний кризис в российско-британских отношениях стал следствием политики Лондона, отметила Захарова.
  • По инициативе британской стороны были практически заморожены межправительственные контакты и сведены к минимуму торгово-инвестиционные связи, а также приостановлены культурные и академические обмены.
РЖЕВ, 27 июл — РИА Новости. Россия принципиально готова выстраивать отношения с Великобританией, если Лондон будет уважать национальные интересы Москвы и строить взаимодействие на равноправной основе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Россия неоднократно заявляла о принципиальной готовности к взаимодействию с Лондоном, если там будут осуществлять его на взаимоуважительной, равноправной основе, с полным учетом наших национальных интересов. И главное — с пониманием, что они у нас есть, эти национальные российские интересы, в том числе в сфере безопасности", — сказала Захарова на брифинге.
По ее словам, нынешний кризис в российско-британских отношениях стал следствием политики самого Лондона. Захарова отметила, что по инициативе британской стороны были практически заморожены межправительственные контакты, сведены к минимуму торгово-инвестиционные связи, приостановлены культурные и академические обмены, а также ограничены каналы двустороннего диалога.
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