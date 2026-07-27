Захарова назвала главное условие для выстраивания отношений с Британией

РЖЕВ, 27 июл — РИА Новости. Россия принципиально готова выстраивать отношения с Великобританией, если Лондон будет уважать национальные интересы Москвы и строить взаимодействие на равноправной основе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, нынешний кризис в российско-британских отношениях стал следствием политики самого Лондона. Захарова отметила, что по инициативе британской стороны были практически заморожены межправительственные контакты, сведены к минимуму торгово-инвестиционные связи, приостановлены культурные и академические обмены, а также ограничены каналы двустороннего диалога.