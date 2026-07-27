Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мария Захарова заявила, что действия Киева по внесению несовершеннолетних в базу сайта «Миротворец» нарушают международное право и нормы морали.
- По словам Захаровой, заявления Киева о правах детей на международных площадках выглядят циничным фарсом и саморазоблачением.
РЖЕВ, 27 июл - РИА Новости. Заявления Киева о правах детей выглядят циничным фарсом на фоне внесения несовершеннолетних, включая младенцев, в базу скандально известного украинского сайта "Миротворец", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По ее словам, эти действия Киева нарушают все: от международного права до норм морали, и сами по себе создают риски для детей и их семей.
"На таком фоне стенания… представителей киевского режима на международных площадках о радении за права детей, обвинения России в якобы их нарушении выглядят фарсом. Это циничный фарс. Это саморазоблачение", - сказала она на выездном брифинге.
"Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные граждан, навешивая на них ярлыки по субъективным критериям. Сайт неоднократно подвергался критике, в первую очередь в связи с тем, что ставит под угрозу безопасность попавших в его перечень лиц.