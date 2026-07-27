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Захарова: волонтеры "Скорой молодежной помощи" востребованы каждую секунду - РИА Новости, 27.07.2026
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23:19 27.07.2026

Захарова: волонтеры "Скорой молодежной помощи" востребованы каждую секунду

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкОфициальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова
Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мария Захарова заявила, что волонтеры общественной организации «Скорая молодежная помощь» востребованы в прифронтовых условиях каждую секунду.
  • Волонтеры «Скорой молодежной помощи» ежедневно помогают бойцам, эвакуированным жителям, беженцам и приютам для животных.
  • Мария Захарова подчеркнула важность ежедневной работы организации и примера, который демонстрируют волонтеры.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Волонтеры общественной организации "Скорая молодежная помощь" в прифронтовых условиях искренне востребованы каждую секунду, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Дипломат в своем Telegram-канале поздравила всех причастных с 14-летием организации.
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"Сейчас, без пафоса, без регалий, без каких-то официальных заявлений - эта волонтерская помощь в контексте как раз человеческой помощи востребована каждую секунду. И она востребована искренне, она нужна", - заявила Захарова в видеообращении.
По ее словам, в настоящее время представители "Скорой молодежной помощи", оказавшись в прифронтовых условиях, нашли в себе силы ежедневно оказывать эту помощь: помогать нашим бойцам, эвакуированным жителям, беженцам и приютам для животных.
"Вам за это огромное спасибо и всегда можете рассчитывать на нашу помощь", - добавила дипломат.
Как подчеркнула Захарова, важна как ежедневная работа организации, так и тот пример, который демонстрируют волонтеры.
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