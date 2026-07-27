Захарова: волонтеры "Скорой молодежной помощи" востребованы каждую секунду

Краткий пересказ от РИА ИИ Мария Захарова заявила, что волонтеры общественной организации «Скорая молодежная помощь» востребованы в прифронтовых условиях каждую секунду.

Волонтеры «Скорой молодежной помощи» ежедневно помогают бойцам, эвакуированным жителям, беженцам и приютам для животных.

Мария Захарова подчеркнула важность ежедневной работы организации и примера, который демонстрируют волонтеры.

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Волонтеры общественной организации "Скорая молодежная помощь" в прифронтовых условиях искренне востребованы каждую секунду, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат в своем Telegram-канале поздравила всех причастных с 14-летием организации.

"Сейчас, без пафоса, без регалий, без каких-то официальных заявлений - эта волонтерская помощь в контексте как раз человеческой помощи востребована каждую секунду. И она востребована искренне, она нужна", - заявила Захарова в видеообращении.

По ее словам, в настоящее время представители "Скорой молодежной помощи", оказавшись в прифронтовых условиях, нашли в себе силы ежедневно оказывать эту помощь: помогать нашим бойцам, эвакуированным жителям, беженцам и приютам для животных.

"Вам за это огромное спасибо и всегда можете рассчитывать на нашу помощь", - добавила дипломат.