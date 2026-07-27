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Захарова рассказала, в каких ситуациях может нецензурно выражаться - РИА Новости, 27.07.2026
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21:20 27.07.2026
Захарова рассказала, в каких ситуациях может нецензурно выражаться

Захарова допускает нецензурную лексику в редких ситуациях за закрытыми дверями

© Фото : МИД РоссииОфициальный представитель МИД России Мария Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© Фото : МИД России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мария Захарова заявила, что допускает использование нецензурной лексики в редчайших ситуациях за закрытыми дверями.
  • Она также отметила, что сильно корит себя за такие случаи и что темы, связанные с детьми, Великой Отечественной войной и специальной военной операцией, вызывают у нее сильные эмоции и слезы.
КОКОШКИНО (Тверская область), 27 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что позволяет себе нецензурную лексику в редчайших ситуациях за закрытыми дверями.
"Бывает где-то там за закрытыми дверями, когда ты 153 раза объяснил, а сделали наоборот. Когда мы один на один, что-нибудь даже в пересказе я могу такое где-то сказать", - рассказала она на молодежном форуме "Гвардейск".
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При этом дипломат подчеркнула, что такие случаи происходят очень редко, и она сильно себя корит за них. Захарова добавила, что иногда проявляет эмоции другого сорта.
"Могу сказать, что темы, связанные с детьми, с Великой Отечественной, со специальной военной операцией, когда люди отдают жизнь за другого, становятся невинными жертвами, когда идет речь о вопиющей несправедливости, у меня, конечно, горло перехватывает, и слезы бывают", - объяснила она.
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