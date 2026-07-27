Захарова рассказала, в каких ситуациях может нецензурно выражаться

Краткий пересказ от РИА ИИ Мария Захарова заявила, что допускает использование нецензурной лексики в редчайших ситуациях за закрытыми дверями.

Она также отметила, что сильно корит себя за такие случаи и что темы, связанные с детьми, Великой Отечественной войной и специальной военной операцией, вызывают у нее сильные эмоции и слезы.

КОКОШКИНО (Тверская область), 27 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что позволяет себе нецензурную лексику в редчайших ситуациях за закрытыми дверями.

"Бывает где-то там за закрытыми дверями, когда ты 153 раза объяснил, а сделали наоборот. Когда мы один на один, что-нибудь даже в пересказе я могу такое где-то сказать", - рассказала она на молодежном форуме "Гвардейск".

При этом дипломат подчеркнула, что такие случаи происходят очень редко, и она сильно себя корит за них. Захарова добавила, что иногда проявляет эмоции другого сорта.