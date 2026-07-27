Захарова рассказала, что мешало выстраивать внешнюю политику России

КОКОШКИНО (Тверская область), 27 июл - РИА Новости. Выстраивание внешней политики Москвы исходя из того, как ее воспримут за границей, не принесло положительных результатов в 1980-е и 1990-е, рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.