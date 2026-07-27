Захарова рассказала, что мешало выстраивать внешнюю политику России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что выстраивание внешней политики Москвы с учетом восприятия за границей не принесло положительных результатов в 1980-е и 1990-е годы.
- В ту эпоху в политике России была сделана ставка на имидж, при этом страдали соотечественники за рубежом, которым запрещали говорить по-русски, а русскую культуру принижали.
КОКОШКИНО (Тверская область), 27 июл - РИА Новости. Выстраивание внешней политики Москвы исходя из того, как ее воспримут за границей, не принесло положительных результатов в 1980-е и 1990-е, рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
На молодежном форуме "Гвардейск" она отметила, что в политике России в ту эпоху была сделана ставка на имидж - то, как страна будет выглядеть. При этом страдали люди, соотечественники за рубежом, которым запрещали говорить по-русски, а русскую культуру принижали.
"Как многие говорили, я очень хорошо помню: "Давайте сейчас не будем заострять". Ну не заостряли. Ждали, когда нас оценят, полюбят. Полюбили нас? Нет", - отметила Захарова.