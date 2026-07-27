Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мария Захарова заявила, что Украину "ластиком стирают" с лица земли.
- По ее словам, Запад использует Украину как инструмент борьбы против России.
КОКОШКИНО (Тверская область), 27 июл - РИА Новости. Украину сегодня "ластиком стирают" с лица земли, используя против России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Просто стирают Украину ластиком с лица земли. Чтобы не было славян, чтобы не было людей, которые были братскими народами и с русскими, и с белорусами, и с молдаванами, и со всеми другими. Чтобы была вечная зияющая рана", - отметила Захарова.