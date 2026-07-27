Рейтинг@Mail.ru
Захарова заявила, что Украину "ластиком стирают" с лица земли - РИА Новости, 27.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:17 27.07.2026 (обновлено: 20:29 27.07.2026)
Захарова заявила, что Украину "ластиком стирают" с лица земли

Захарова: Запад стирает Украину ластиком с лица земли, используя против России

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Перейти в медиабанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мария Захарова заявила, что Украину "ластиком стирают" с лица земли.
  • По ее словам, Запад использует Украину как инструмент борьбы против России.
КОКОШКИНО (Тверская область), 27 июл - РИА Новости. Украину сегодня "ластиком стирают" с лица земли, используя против России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
На международном форуме "Гвардейск" она отметила, что Запад использует Украину как инструмент борьбы против России.
"Просто стирают Украину ластиком с лица земли. Чтобы не было славян, чтобы не было людей, которые были братскими народами и с русскими, и с белорусами, и с молдаванами, и со всеми другими. Чтобы была вечная зияющая рана", - отметила Захарова.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
Украина сама продала свою независимость, заявила Захарова
Вчера, 20:15
 
В миреУкраинаРоссияЗемляМария Захарова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала