Краткий пересказ от РИА ИИ
- Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что власти Украины продали украинскую независимость.
- По ее словам, обман украинского народа со стороны политиков продолжается на Украине до сих пор.
КОКОШКИНО (Тверская область), 27 июл - РИА Новости. Власти Украины, которые якобы ведут борьбу за независимость страны, сами и продали украинскую независимость, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Ни за какую "незалежность" они не борются. Она у них была, они ее просто продали. Не народ, а политики, которые пришли, народ обманули", - сказала она на молодежном форуме "Гвардейск".