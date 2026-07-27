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Украина сама продала свою независимость, заявила Захарова - РИА Новости, 27.07.2026
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20:15 27.07.2026
Украина сама продала свою независимость, заявила Захарова

Захарова: власти Украины сами и продали свою независимость

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкОфициальный представитель МИД России Мария Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что власти Украины продали украинскую независимость.
  • По ее словам, обман украинского народа со стороны политиков продолжается на Украине до сих пор.
КОКОШКИНО (Тверская область), 27 июл - РИА Новости. Власти Украины, которые якобы ведут борьбу за независимость страны, сами и продали украинскую независимость, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Ни за какую "незалежность" они не борются. Она у них была, они ее просто продали. Не народ, а политики, которые пришли, народ обманули", - сказала она на молодежном форуме "Гвардейск".
Захарова также подчеркнула, что этот обман продолжается на Украине до сих пор.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
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