Захарова возложила цветы в память о погибших на СВО активистах МГЕР

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мария Захарова возложила цветы к аллее деревьев, высаженных в память о 15 погибших на СВО активистах МГЕР.
- Церемония прошла на площадке молодежного форума «Гвардейск» в Тверской области.
КОКОШКИНО (Тверская область), 27 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова возложила цветы к аллее деревьев, высаженных в память о 15 погибших на СВО активистах Молодой гвардии Единой России (МГЕР), передает корреспондент РИА Новости.
"Героям, павшим при исполнении воинского и служебного долга. Вечная память и вечная слава. Вы навсегда в наших сердцах. Помним. Любим. Скорбим", - гласит табличка, у которой Захарова возложила цветы.
Вместе с Захаровой цветы возложил председатель МГЕР Антон Демидов. Церемония прошла на площадке молодежного форума "Гвардейск" в Тверской области, недалеко от города Ржев. Форум собрал более 1,5 тысяч молодых людей из всех регионов России.
Как отмечала на своем брифинге в понедельник сама Захарова, для участников форума предусмотрена образовательная программа с историческими реконструкциями, поисковой деятельностью и спортивными мероприятиями. Лекторами и наставниками выступят федеральные эксперты, политики и политтехнологи, медиаменеджеры, руководители ведущих предприятий страны.