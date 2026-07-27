Захарова возложила цветы в память о погибших на СВО активистах МГЕР

Краткий пересказ от РИА ИИ Мария Захарова возложила цветы к аллее деревьев, высаженных в память о 15 погибших на СВО активистах МГЕР.

Церемония прошла на площадке молодежного форума «Гвардейск» в Тверской области.

КОКОШКИНО (Тверская область), 27 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова возложила цветы к аллее деревьев, высаженных в память о 15 погибших на СВО активистах Молодой гвардии Единой России (МГЕР), передает корреспондент РИА Новости.

"Героям, павшим при исполнении воинского и служебного долга. Вечная память и вечная слава. Вы навсегда в наших сердцах. Помним. Любим. Скорбим", - гласит табличка, у которой Захарова возложила цветы.

Вместе с Захаровой цветы возложил председатель МГЕР Антон Демидов. Церемония прошла на площадке молодежного форума "Гвардейск" в Тверской области, недалеко от города Ржев. Форум собрал более 1,5 тысяч молодых людей из всех регионов России.