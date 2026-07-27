Захарова призвала прояснить статус анкориджских пониманий

Краткий пересказ от РИА ИИ Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила о необходимости прояснить статус пониманий по урегулированию конфликта на Украине, достигнутых в Анкоридже в августе 2025 года.

Она подчеркнула важность внесения ясности в предыдущие договоренности до обсуждения новых идей и предложений.

РЖЕВ (Тверская область), 27 июл - РИА Новости. Прояснить статус пониманий по урегулированию конфликта на Украине, достигнутых в Анкоридже в августе 2025 года, необходимо, прежде чем обсуждать некие новые, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, возникает вопрос, который не нашел освещения, кто именно провалил реализацию так называемой формулы Анкориджа, которая действительно была способна привести к установлению мира.

"Я считаю, что было бы не просто справедливо, а крайне важно и востребовано… уточнить этот важный нюанс, потому что это состояние неопределенности, мол, "провалено", "неактуально", "не состоялось", - все-таки хочется внести в этот вопрос ясность, коль скоро на эту тему высказался госдепартамент", - сказала она на выездном брифинге

Дипломат, комментируя слова госсекретаря США Марко Рубио о потребности в новых идеях и предложениях для урегулирования конфликта, заявила о необходимости прояснить предыдущие договоренности.

"Прежде чем обсуждать что-то новое, еще не озвученное и, наверное, не сформулированное, все-таки было бы правильно внести ясность в старое. В частности, вот в эти уже имевшие место обсуждения соответствующих идей. Вот это было бы правильно, на мой взгляд. В том числе и полезно для, возможно, выработки новых", - отметила она.

В МИД РФ сообщали, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио на прошлой неделе провели встречу в Маниле. Лавров подтвердил готовность России к политико-дипломатическому урегулированию конфликта на Украине, а также указал на недопустимость дальнейшей накачки киевского режима вооружением. Рубио же заявил, что для урегулирования конфликта на Украине требуются новые идеи и предложения.

Президент РФ Владимир Путин 28 июня заявлял, что Москва ожидает продолжения диалога с США по Украине после завершения горячей фазы на иранском треке. Россия, как добавил глава государства, готова продолжить переговоры и обсуждение всех деталей и тем, поднятых в Анкоридже в августе 2025 года.