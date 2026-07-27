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Захарова прокомментировала американский проект о санкциях против России - РИА Новости, 27.07.2026
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18:04 27.07.2026 (обновлено: 18:24 27.07.2026)
Захарова прокомментировала американский проект о санкциях против России

Захарова: принятие проекта о санкциях против России в США будет выстрелом в ногу

© Фото : МИД РоссииОфициальный представитель МИД России Мария Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© Фото : МИД России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что принятие законопроекта о санкциях против России в США будет равноценно выстрелу в ногу для Вашингтона.
  • Законопроект предусматривает пошлину до 500 % на весь прямой импорт из России в США и наделяет президента правом вводить пошлины в размере до 100 % на товары из пяти стран — крупнейших покупателей российских нефти и газа — и из стран, способствующих обходу санкций.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Принятие законопроекта о санкциях против России в США будет равноценно "выстрелу в ногу" для Вашингтона, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Очевидно, что утверждение новой антироссийской инициативы будет равносильно, ну, буквально выстрелу в ногу и нанесет ущерб в первую очередь самим Соединенным Штатам Америки", - сказала Захарова на выездном брифинге.
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Она отметила, что санкции, принятые в обход Совета Безопасности ООН, разрушают отношения, связи, контакты, развитие и перспективы. По словам Захаровой, неэффективность санкционного давления на Россию уже доказана на практике.
Представитель МИД РФ также заявила, что активизация обсуждения законопроекта об ужесточении санкций против России после смерти сенатора Линдси Грэма (внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ) свидетельствует, по ее словам, о наличии механизма, в рамках которого подбираются сторонники антироссийских инициатив.
Законопроект о новых санкциях против РФ предусматривает пошлину до 500% на весь прямой импорт из России в США, а также наделяет президента правом вводить пошлины в размере до 100% на товары из пяти стран - крупнейших покупателей российских нефти и газа, и из стран, "содействующих обходу санкций". Один из авторов инициативы - скончавшийся Грэм.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. При этом на Западе не раз признавали, что санкции не работают.
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В миреРоссияСШАМария ЗахароваСанкции в отношении РоссииМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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