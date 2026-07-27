Рейтинг@Mail.ru
Захарова об обсуждении темы ядерного оружия в Японии: и смешно, и грустно - РИА Новости, 27.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:21 27.07.2026
Захарова об обсуждении темы ядерного оружия в Японии: и смешно, и грустно

Захарова прокомментировала идею обсуждать тему ядерного оружия в Японии

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мария Захарова прокомментировала идею обсуждения темы ядерного оружия в Японии.
  • Она сочла идею открытой дискуссии по поводу ядерного оружия в Японии "и смешной, и грустной" и предложила обсудить в Японии сохранение памяти о том, кто и как использовал против ее граждан ядерное оружие.
РЖЕВ, 27 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя идею обсуждать тему ядерного оружия в Японии, заявила, что это и смешно, и грустно.
В ходе брифинга дипломата попросили прокомментировать слова министра обороны Японии Синдзиро Коидзуми, который сказал, что в стране необходима открытая дискуссия по поводу ядерного оружия.
"И смешно, и грустно одновременно", - прокомментировала Захарова.
"Мне просто хочется уточнить: а Японии не нужна такая же открытая дискуссия для сохранения памяти о том, кто и как использовал против граждан Японии это самое ядерное оружие?" - отметила она.
Флаг Японии - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
В Японии за месяц резко увеличился уровень неодобрения правительства
Вчера, 06:16
 
В миреЯпонияРоссияМария Захарова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала