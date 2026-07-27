Захарова об обсуждении темы ядерного оружия в Японии: и смешно, и грустно

РЖЕВ, 27 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя идею обсуждать тему ядерного оружия в Японии, заявила, что это и смешно, и грустно.

"Мне просто хочется уточнить: а Японии не нужна такая же открытая дискуссия для сохранения памяти о том, кто и как использовал против граждан Японии это самое ядерное оружие?" - отметила она.