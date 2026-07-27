Краткий пересказ от РИА ИИ
- Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала абсурдными обвинения Дании в адрес России о «злонамеренных действиях» в информационном пространстве.
- По словам Захаровой, истинная цель подобных пропагандистских кампаний — нагнетание русофобии и панических настроений в обществе для обоснования враждебного антироссийского курса и увеличения расходов на милитаризацию Дании.
РЖЕВ, 27 июл - РИА Новости. Обвинения Дании в адрес России о "злонамеренных действиях" в информационном пространстве абсурдны, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"На этом фоне представляются абсурдными регулярные голословные обвинения Копенгагена в адрес РФ о якобы причастности к неким, как они говорят, злонамеренным действиям в информационном пространстве. Истинный мотив подобных пропагандистских кампаний - это нагнетание русофобии, панических настроений в обществе для обоснования враждебного антироссийского курса, расширения полномочий, и конечно, бюджетов соответствующих служб и, естественно, непомерных расходов на милитаризацию Дании", - сказала она в ходе брифинга в понедельник.