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Захарова назвала обвинения Дании в адрес России абсурдными - РИА Новости, 27.07.2026
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16:50 27.07.2026
Захарова назвала обвинения Дании в адрес России абсурдными

Захарова назвала абсурдными обвинения Дании в адрес России

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала абсурдными обвинения Дании в адрес России о «злонамеренных действиях» в информационном пространстве.
  • По словам Захаровой, истинная цель подобных пропагандистских кампаний — нагнетание русофобии и панических настроений в обществе для обоснования враждебного антироссийского курса и увеличения расходов на милитаризацию Дании.
РЖЕВ, 27 июл - РИА Новости. Обвинения Дании в адрес России о "злонамеренных действиях" в информационном пространстве абсурдны, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"На этом фоне представляются абсурдными регулярные голословные обвинения Копенгагена в адрес РФ о якобы причастности к неким, как они говорят, злонамеренным действиям в информационном пространстве. Истинный мотив подобных пропагандистских кампаний - это нагнетание русофобии, панических настроений в обществе для обоснования враждебного антироссийского курса, расширения полномочий, и конечно, бюджетов соответствующих служб и, естественно, непомерных расходов на милитаризацию Дании", - сказала она в ходе брифинга в понедельник.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.03.2026
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