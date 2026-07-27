Захарова объяснила, почему глава ЕК постоянно вспоминает поездку в Бучу

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"Урсула фон дер Ляйен заявила, что почти каждый день вспоминает свою тяжелую поездку в Бучу. Как говорится, на воре и шапка горит. Лучшего саморазоблачительного признания в срежиссированной антироссийской провокации и не придумаешь", - сказала Захарова в ходе брифинга.