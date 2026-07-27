Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мария Захарова заявила, что признание Урсулы фон дер Ляйен о постоянных воспоминаниях о поездке в Бучу является саморазоблачительным.
- В МИД России утверждают, что списка так называемых жертв Бучи никто не видел.
- Минобороны заявило, что опубликованные Киевом фото- и видеоматериалы о событиях в Буче являются украинской провокацией.
РЖЕВ, 27 июл - РИА Новости. Признание главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в том, что она постоянно вспоминает свою поездку в Бучу, саморазоблачительно, "на воре и шапка горит", заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
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"Урсула фон дер Ляйен заявила, что почти каждый день вспоминает свою тяжелую поездку в Бучу. Как говорится, на воре и шапка горит. Лучшего саморазоблачительного признания в срежиссированной антироссийской провокации и не придумаешь", - сказала Захарова в ходе брифинга.
Дипломат напомнила, что списка так называемых жертв Бучи так никто и не видел.
В Минобороны РФ в апреле 2022 года заявили, что опубликованные Киевом фото- и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о преступлениях российских военных в Буче в Киевской области, являются очередной украинской провокацией. Как отмечали в российском оборонном ведомстве, за время нахождения города под контролем РФ ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий.