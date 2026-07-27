Временный городок для ученых появится на будущей станции "Снежинка" в ЯНАО

САЛЕХАРД, 27 июл – РИА Новости. Временный вагон-городок для ученых появится на месте будущей международной арктической станции "Снежинка" на Ямале, это позволит запустить программу исследований еще до строительства станции, сообщает пресс-служба правительства ЯНАО.

Арктическая станции "Снежинка", по данным правительства региона, будет возведена в предгорьях горного массива Рай-Из, недалеко от Нефритового озера. Сейчас на площадке проведена разметка территории, где будут стоять будущие объекты. Первым этапом строительства станет размещение временного вагон-городка для ученых.

"Это позволит запустить стартовую программу исследований еще до начала строительства станции. С вводом вагон-городка и сопутствующей инфраструктуры на Полярном Урале начнутся исследования по водородной энергетике, разработке новых технологий спутниковой связи", - приводятся в сообщении слова губернатора Ямала Дмитрия Артюхова.

Кроме того, по словам губернатора, на станции будут созданы условия для испытаний беспилотных авиационных систем. Ожидается, что до конца 2026 года вагон-городок будет полностью обустроен, а оборудование – налажено.