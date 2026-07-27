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Временный городок для ученых появится на будущей станции "Снежинка" в ЯНАО - РИА Новости, 27.07.2026
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Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ямало-Ненецкий автономный округ
 
19:43 27.07.2026
Временный городок для ученых появится на будущей станции "Снежинка" в ЯНАО

Временный вагон-городок для ученых появится на станции "Снежинка" в ЯНАО

© Фото из личного архива Светланы ГончарЯмал
Ямал - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© Фото из личного архива Светланы Гончар
Ямал. Архивное фото
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САЛЕХАРД, 27 июл – РИА Новости. Временный вагон-городок для ученых появится на месте будущей международной арктической станции "Снежинка" на Ямале, это позволит запустить программу исследований еще до строительства станции, сообщает пресс-служба правительства ЯНАО.
Арктическая станции "Снежинка", по данным правительства региона, будет возведена в предгорьях горного массива Рай-Из, недалеко от Нефритового озера. Сейчас на площадке проведена разметка территории, где будут стоять будущие объекты. Первым этапом строительства станет размещение временного вагон-городка для ученых.
"Это позволит запустить стартовую программу исследований еще до начала строительства станции. С вводом вагон-городка и сопутствующей инфраструктуры на Полярном Урале начнутся исследования по водородной энергетике, разработке новых технологий спутниковой связи", - приводятся в сообщении слова губернатора Ямала Дмитрия Артюхова.
Кроме того, по словам губернатора, на станции будут созданы условия для испытаний беспилотных авиационных систем. Ожидается, что до конца 2026 года вагон-городок будет полностью обустроен, а оборудование – налажено.
Строительство станции ведется в рамках трехстороннего соглашения между Минобрнауки России, правительством ЯНАО и Московским физико-техническим институтом, добавили в пресс-службе правительстве региона.
Дмитрий Артюхов - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
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Ямало-Ненецкий автономный округЯмалДмитрий Артюхов
 
 
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