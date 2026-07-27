Стало известно число выходных дней в 2027 году

Краткий пересказ от РИА ИИ В 2027 году россиян ждет 118 выходных дней при пятидневном графике работы.

Предварительное число выходных дней содержится в проекте производственного календаря, подготовленном Минтрудом, который будет окончательно утвержден осенью.

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Россиян при пятидневном графике работы в 2027 году ждет 118 выходных дней, сообщил РИА Новости доцент кафедры гражданского права и процесса и международного частного права Юридического института РУДН Петр Петкилев.

"По общему количеству нерабочих дней в 2027 году пока преобладает расчет из 118 дней", - сказал Петкилев

Он уточнил, что предварительное число выходных дней в 2027 году содержится в проекте производственного календаря, подготовленном Минтрудом.