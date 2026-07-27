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Стало известно число выходных дней в 2027 году - РИА Новости, 27.07.2026
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01:29 27.07.2026
Стало известно число выходных дней в 2027 году

Юрист Петкилев сообщил, что россиян в 2027 году ждет 118 выходных дней

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Календарь - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В 2027 году россиян ждет 118 выходных дней при пятидневном графике работы.
  • Предварительное число выходных дней содержится в проекте производственного календаря, подготовленном Минтрудом, который будет окончательно утвержден осенью.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Россиян при пятидневном графике работы в 2027 году ждет 118 выходных дней, сообщил РИА Новости доцент кафедры гражданского права и процесса и международного частного права Юридического института РУДН Петр Петкилев.
"По общему количеству нерабочих дней в 2027 году пока преобладает расчет из 118 дней", - сказал Петкилев.
Он уточнил, что предварительное число выходных дней в 2027 году содержится в проекте производственного календаря, подготовленном Минтрудом.
По словам эксперта, документ будет окончательно утвержден осенью, поэтому пока эти данные носят предварительный характер. При этом Петкилев отметил, что существенных изменений в проекте не ожидается.
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