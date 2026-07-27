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Опрос показал, сколько россиян считают необходимым маркировать ИИ-контент - РИА Новости, 27.07.2026
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11:37 27.07.2026
Опрос показал, сколько россиян считают необходимым маркировать ИИ-контент

ВЦИОМ: почти 80% россиян считают необходимым маркировать ИИ-контент

© Sputnik / Санат Имангалиев | Перейти в медиабанкРабота за ноутбуком
Работа за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© Sputnik / Санат Имангалиев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • 77% граждан России считают необходимым обозначать продукты, изображения и решения, созданные с помощью искусственного интеллекта.
  • 82% россиян уверены, что ИИ следует использовать только как помощника, который может предлагать варианты, но решение должен принимать человек.
  • 41% опрошенных полагают, что продукты ИИ не должны быть объектами авторского права.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Большинство (77%) граждан РФ считают необходимым обозначать продукты, изображения и решения, созданные с помощью искусственного интеллекта, следует из результатов опроса, опубликованного на сайте Аналитического центра ВЦИОМ.
По данным опроса, 77% россиян считают обязательным маркировать ИИ-контент, в 2024 году такое мнение высказывали 73% респондентов, в 2023 году - 69%. Большинство (82%) граждан РФ уверены в том, что ИИ следует использовать только как помощника, который может предлагать варианты, но решение должен принимать человек.
Две трети (67%) респондентов говорят о том, что ИИ следует использовать только в некоторых сферах, тогда как 19% россиян считают, что ИИ должен использоваться во всех возможных областях. Согласно результатам опроса, всего 6% граждан РФ полагают, что ИИ сегодня способен принимать решения в соответствии с этическими и моральными нормами, 19% думают, что он сможет это делать в течение ближайших пяти лет. Треть (34%) опрошенных считают, что он никогда этого не достигнет.
Четыре из десяти (41%) опрошенных полагают, что продукты ИИ не должны быть объектами авторского права, 22% россиян говорят, что пользователь, который взаимодействует с ИИ, является правообладателем, 19% считают, что правами должны обладать разработчики.
Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 3 июля среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
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