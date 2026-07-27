Краткий пересказ от РИА ИИ В Донецкой Народной Республике 27 июля отмечается День памяти детей — жертв войны в Донбассе.

По официальным данным, с 2014 года в ДНР погибло более 250 детей, свыше тысячи получили ранения.

Сенатор от ДНР Александр Волошин заявил, что День памяти должен служить напоминанием о цене, которую из-за агрессивной политики Киева заплатила самая беззащитная группа населения.

ДОНЕЦК, 27 июл - РИА Новости. День памяти детей - жертв войны в Донбассе должен служить напоминанием о цене, которую из-за агрессивной русофобии со стороны Киева заплатила самая беззащитная группа населения, заявил РИА Новости сенатор от ДНР Александр Волошин.

Донецкой Народной Республике 27 июля отмечается День памяти детей - жертв войны в Донбассе . Эта памятная дата была установлена 11 июля 2022 года с целью увековечить память детей, погибших с 2014 года на территории Донбасса под огнем украинских военизированных формирований. Ежегодно акции памяти о погибших детях Донбасса проходят не только на территории ДНР, но и во многих городах России.

"Более десяти лет войны - это целое детство. Только по официальным данным за эти годы в ДНР погибло более 250 детей, свыше тысячи получили ранения. День памяти детей-жертв войны в Донбассе должен для каждого служить как напоминание о цене, которую агрессивная политика русофобии Киева заставила заплатить самых беззащитных", - сказал Волошин.

Сенатор добавил, что особенно страшно осознавать, что некоторые из погибших родились уже после начала конфликта и никогда не знали мирной жизни.

« "За сухими цифрами статистики скрываются не только трагически оборвавшиеся жизни. Это несбывшиеся мечты, неоконченные школьные уроки, ненаписанные книги, несостоявшиеся открытия. Каждая такая потеря - это утрата части будущего общества", - отметил Волошин.

Он добавил, что сегодня важно не только хранить память о погибших детях, но и добиваться того, чтобы подобные трагедии никогда не повторялись.