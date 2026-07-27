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Волошин призвал помнить о цене, которую заплатили погибшие в Донбассе дети - РИА Новости, 27.07.2026
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08:30 27.07.2026

Волошин призвал помнить о цене, которую заплатили погибшие в Донбассе дети

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкТраурное мероприятие ко Дню памяти детей-жертв войны в Донбассе
Траурное мероприятие ко Дню памяти детей-жертв войны в Донбассе - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Траурное мероприятие ко Дню памяти детей-жертв войны в Донбассе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Донецкой Народной Республике 27 июля отмечается День памяти детей — жертв войны в Донбассе.
  • По официальным данным, с 2014 года в ДНР погибло более 250 детей, свыше тысячи получили ранения.
  • Сенатор от ДНР Александр Волошин заявил, что День памяти должен служить напоминанием о цене, которую из-за агрессивной политики Киева заплатила самая беззащитная группа населения.
ДОНЕЦК, 27 июл - РИА Новости. День памяти детей - жертв войны в Донбассе должен служить напоминанием о цене, которую из-за агрессивной русофобии со стороны Киева заплатила самая беззащитная группа населения, заявил РИА Новости сенатор от ДНР Александр Волошин.
В Донецкой Народной Республике 27 июля отмечается День памяти детей - жертв войны в Донбассе. Эта памятная дата была установлена 11 июля 2022 года с целью увековечить память детей, погибших с 2014 года на территории Донбасса под огнем украинских военизированных формирований. Ежегодно акции памяти о погибших детях Донбасса проходят не только на территории ДНР, но и во многих городах России.
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"Более десяти лет войны - это целое детство. Только по официальным данным за эти годы в ДНР погибло более 250 детей, свыше тысячи получили ранения. День памяти детей-жертв войны в Донбассе должен для каждого служить как напоминание о цене, которую агрессивная политика русофобии Киева заставила заплатить самых беззащитных", - сказал Волошин.
Сенатор добавил, что особенно страшно осознавать, что некоторые из погибших родились уже после начала конфликта и никогда не знали мирной жизни.
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"За сухими цифрами статистики скрываются не только трагически оборвавшиеся жизни. Это несбывшиеся мечты, неоконченные школьные уроки, ненаписанные книги, несостоявшиеся открытия. Каждая такая потеря - это утрата части будущего общества", - отметил Волошин.
Он добавил, что сегодня важно не только хранить память о погибших детях, но и добиваться того, чтобы подобные трагедии никогда не повторялись.
"Их имена должны остаться напоминанием всему миру о том, что защита детей обязана оставаться безусловным приоритетом вне зависимости от обстоятельств", - подчеркнул сенатор.
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