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Володин поблагодарил Путина за передачу части полномочий Госдуме - РИА Новости, 27.07.2026
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14:18 27.07.2026 (обновлено: 14:39 27.07.2026)
Володин поблагодарил Путина за передачу части полномочий Госдуме

Володин: Госдума выходит на более качественные решения благодаря решению Путина

© Фото : Государственная Дума Федерального Собрания Российской ФедерацииПредседатель Государственной Думы Вячеслав Володин на завершающем заседании VIII созыва
Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин на завершающем заседании VIII созыва - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© Фото : Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации
Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин на завершающем заседании VIII созыва
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент РФ Владимир Путин передал часть полномочий по утверждению правительства Госдуме.
  • По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, это решение способствовало появлению общей ответственности с правительством за конечный результат.
  • 68,5% всех законов, принятых Государственной Думой, поддержаны всеми политическими фракциями.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Решение президента РФ Владимира Путина передать часть полномочий по утверждению правительства Госдуме дало возможность выходить на более качественные решения, заявил председатель ГД Вячеслав Володин.
Путин в понедельник провел встречу с депутатами после заключительного пленарного заседания Госдумы восьмого созыва.
Президент РФ Владимир Путин и председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на встрече с депутатами Государственной Думы РФ восьмого созыва. 27 июля 2026 - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
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"Одним словом, появилась общая ответственность, она объединила. Причем вот именно в ситуации вызовов это было крайне необходимо, ваше решение передать часть полномочий нашим гражданам, чтобы они через своих депутатов могли утверждать правительство. Еще раз показало, насколько правильным было это решение", - сказал Володин в ходе встречи.
По словам председателя Госдумы, до этого депутаты при принятии решения или видя проблемы, "переводили стрелки" на правительство, но после принятия изменений в Конституцию появилась общая ответственность с правительством за конечный результат.
"Все это нам дало возможность лучше не только слышать друг друга, но и выходить на более качественные решения: 68,5% всех законов принятых Государственной Думой поддержаны всеми политическими фракциями", - заключил политик.
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