Володин поблагодарил Путина за передачу части полномочий Госдуме

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент РФ Владимир Путин передал часть полномочий по утверждению правительства Госдуме.
- По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, это решение способствовало появлению общей ответственности с правительством за конечный результат.
- 68,5% всех законов, принятых Государственной Думой, поддержаны всеми политическими фракциями.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Решение президента РФ Владимира Путина передать часть полномочий по утверждению правительства Госдуме дало возможность выходить на более качественные решения, заявил председатель ГД Вячеслав Володин.
"Одним словом, появилась общая ответственность, она объединила. Причем вот именно в ситуации вызовов это было крайне необходимо, ваше решение передать часть полномочий нашим гражданам, чтобы они через своих депутатов могли утверждать правительство. Еще раз показало, насколько правильным было это решение", - сказал Володин в ходе встречи.
По словам председателя Госдумы, до этого депутаты при принятии решения или видя проблемы, "переводили стрелки" на правительство, но после принятия изменений в Конституцию появилась общая ответственность с правительством за конечный результат.
"Все это нам дало возможность лучше не только слышать друг друга, но и выходить на более качественные решения: 68,5% всех законов принятых Государственной Думой поддержаны всеми политическими фракциями", - заключил политик.
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