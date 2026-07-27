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Во Владивостоке более 22 тысяч человек остались без холодной воды - РИА Новости, 27.07.2026
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03:21 27.07.2026
Во Владивостоке более 22 тысяч человек остались без холодной воды

Во Владивостоке устраняют аварию, оставившую без воды 22 тысячи человек

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкВладивосток
Владивосток - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Утром 27 июля 2026 года из-за порыва на водоводе более 22 тысяч жителей Владивостока остались без холодного водоснабжения.
  • Прокуратура Приморья контролирует проведение аварийно-восстановительных работ и организовала проверку по факту аварийного отключения водоснабжения.
ВЛАДИВОСТОК, 27 июл - РИА Новости. Аварию, оставившую без холодной воды более 22 тысяч человек, устраняют во Владивостоке, сообщает прокуратура Приморья.
"Утром 27 июля 2026 года из-за порыва на водоводе без холодного водоснабжения остались более 22 тысяч жителей домов по улицам Адмирала Кузнецова, Ладыгина, Нейбута, Черняховского, Адмирала Юмашева и другим во Владивостоке", – говорится в сообщении.
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Проведение аварийно-восстановительных работ поставлено на контроль надзорного ведомства.
В прокуратуре добавили, что по факту аварийного отключения водоснабжения организована проверка.
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