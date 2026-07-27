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Врачи из Приморья удалили кость, вросшую в бронх пациента из КНДР - РИА Новости, 27.07.2026
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02:38 27.07.2026 (обновлено: 02:58 27.07.2026)
Врачи из Приморья удалили кость, вросшую в бронх пациента из КНДР

Врачи из Владивостока удалили куриную кость, вросшую в бронх пациента из КНДР

© Depositphotos.com / spotmatikphotoГруппа врачей проводит операцию
Группа врачей проводит операцию - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© Depositphotos.com / spotmatikphoto
Группа врачей проводит операцию. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Врачи из Владивостока удалили куриную кость из дыхательных путей пациента из КНДР.
  • Куриная кость больше шести месяцев находилась в бронхе и вросла в его стенку, вызвав воспаление.
  • После операции пациент прошел курс лечения осложнений и был выписан в удовлетворительном состоянии.
ВЛАДИВОСТОК, 27 июл – РИА Новости. Врачи из Владивостока удалили куриную кость, которая полгода находилась в дыхательных путях пациента из КНДР и за это время вросла в стенку бронха, сообщает минздрав Приморья.
Мужчину долгое время беспокоили кашель и периодическое повышение температуры. После проведения компьютерной томографии выяснилось, что он больше шести месяцев жил с куриной костью, вызвавшей воспаление и вросшей в стенку бронха.
"Удаление кости потребовало высокой точности. С помощью бронхоскопа врач-эндоскопист Владимир Егупов выполнил малоинвазивное вмешательство, аккуратно извлекая инородное тело, которое полностью перекрывало просвет бронха", – говорится в сообщении.
В минздраве добавили, что после операции пациент прошел курс лечения осложнений, возникших из-за длительного нарушения вентиляции легкого. В понедельник мужчину выписали в удовлетворительном состоянии.
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