Врачи из Приморья удалили кость, вросшую в бронх пациента из КНДР

Краткий пересказ от РИА ИИ Врачи из Владивостока удалили куриную кость из дыхательных путей пациента из КНДР.

Куриная кость больше шести месяцев находилась в бронхе и вросла в его стенку, вызвав воспаление.

После операции пациент прошел курс лечения осложнений и был выписан в удовлетворительном состоянии.

ВЛАДИВОСТОК, 27 июл – РИА Новости. Врачи из Владивостока удалили куриную кость, которая полгода находилась в дыхательных путях пациента из КНДР и за это время вросла в стенку бронха, сообщает минздрав Приморья.

Мужчину долгое время беспокоили кашель и периодическое повышение температуры. После проведения компьютерной томографии выяснилось, что он больше шести месяцев жил с куриной костью, вызвавшей воспаление и вросшей в стенку бронха.

"Удаление кости потребовало высокой точности. С помощью бронхоскопа врач-эндоскопист Владимир Егупов выполнил малоинвазивное вмешательство, аккуратно извлекая инородное тело, которое полностью перекрывало просвет бронха", – говорится в сообщении