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Жителя Северной Осетии осудили на 17 лет за надругательство над детьми - РИА Новости, 27.07.2026
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19:52 27.07.2026

Жителя Северной Осетии осудили на 17 лет за надругательство над детьми

© РИА Новости / Илья ПиталевИсправительная колония
Исправительная колония - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Исправительная колония. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Суд во Владикавказе приговорил местного жителя к 17 годам лишения свободы за насильственные преступления сексуального характера в отношении двух мальчиков.
  • Осужденный проведет наказание в исправительной колонии строгого режима и на 15 лет лишен права заниматься деятельностью в сфере образования, воспитания и развития несовершеннолетних.
  • К осужденному будет применена принудительная мера медицинского характера в виде амбулаторного принудительного наблюдения и лечения у врача-психиатра по месту отбывания наказания.
НАЛЬЧИК, 27 июл – РИА Новости. Суд во Владикавказе приговорил к 17 годам лишения свободы местного жителя, обвиняемого в том, что он надругался над двумя детьми, с которыми проводил индивидуальные занятия, сообщили в СУСК РФ по Северной Осетии, по данным местных СМИ, он работал детским психологом.
Следствие и суд установили, что с августа 2025 года по январь 2026 года житель Северной Осетии, проводя платные индивидуальные занятия с несовершеннолетними, совершил насильственные преступления сексуального характера в отношении двух мальчиков.
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"Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных пунктом "б" части 5 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении двух и более несовершеннолетних лиц – два эпизода). Приговором суда виновному назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
Кроме того, осужденный на 15 лет лишен права заниматься деятельностью в сфере образования, воспитания и развития несовершеннолетних.
"По решению суда к нему также будет применена принудительная мера медицинского характера в виде амбулаторного принудительного наблюдения и лечения у врача психиатра по месту отбывания наказания", - добавили в ведомстве.
По данным местных СМИ, осужденный работал детским психологом и занимался с детьми с особенностями развития.
В марте 2026 года правоохранители сообщили РИА Новости, что мужчина пытался покончить с собой в СИЗО, его спасли медики.
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