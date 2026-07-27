Жителя Северной Осетии осудили на 17 лет за надругательство над детьми

Краткий пересказ от РИА ИИ Суд во Владикавказе приговорил местного жителя к 17 годам лишения свободы за насильственные преступления сексуального характера в отношении двух мальчиков.

Осужденный проведет наказание в исправительной колонии строгого режима и на 15 лет лишен права заниматься деятельностью в сфере образования, воспитания и развития несовершеннолетних.

К осужденному будет применена принудительная мера медицинского характера в виде амбулаторного принудительного наблюдения и лечения у врача-психиатра по месту отбывания наказания.

НАЛЬЧИК, 27 июл – РИА Новости. Суд во Владикавказе приговорил к 17 годам лишения свободы местного жителя, обвиняемого в том, что он надругался над двумя детьми, с которыми проводил индивидуальные занятия, Суд во Владикавказе приговорил к 17 годам лишения свободы местного жителя, обвиняемого в том, что он надругался над двумя детьми, с которыми проводил индивидуальные занятия, сообщили в СУСК РФ по Северной Осетии, по данным местных СМИ, он работал детским психологом.

Следствие и суд установили, что с августа 2025 года по январь 2026 года житель Северной Осетии, проводя платные индивидуальные занятия с несовершеннолетними, совершил насильственные преступления сексуального характера в отношении двух мальчиков.

"Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных пунктом "б" части 5 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении двух и более несовершеннолетних лиц – два эпизода). Приговором суда виновному назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Кроме того, осужденный на 15 лет лишен права заниматься деятельностью в сфере образования, воспитания и развития несовершеннолетних.

"По решению суда к нему также будет применена принудительная мера медицинского характера в виде амбулаторного принудительного наблюдения и лечения у врача психиатра по месту отбывания наказания", - добавили в ведомстве.

По данным местных СМИ, осужденный работал детским психологом и занимался с детьми с особенностями развития.