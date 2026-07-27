Турция готова организовать переговоры по Украине в кратчайшие сроки

Краткий пересказ от РИА ИИ Турция готова организовать новый раунд переговоров по Украине в Стамбуле, если стороны подтвердят готовность к диалогу.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказал мнение о возможности вернуться к формуле Стамбульских соглашений для урегулирования конфликта на Украине, а президент РФ Владимир Путин заявил о готовности России к мирным переговорам на базе стамбульских договоренностей 2022 года.

АНКАРА, 27 июл — РИА Новости. Турция готова в кратчайшие сроки организовать новый раунд переговоров по Украине в Стамбуле, если стороны подтвердят готовность сесть за стол переговоров, сообщил РИА Новости дипломатический источник.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным 25 июля в Омске высказал мнение, что для урегулирования конфликта на Украине можно было бы вернуться к формуле Стамбульских соглашений. Президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства заявлял, что Россия готова к мирным переговорам с Украиной на базе договоренностей, достигнутых в Стамбуле в 2022 году.

"Организовать переговоры в Стамбуле можно в кратчайшие сроки. Для этого достаточно сигналов о согласии сторон сесть за стол переговоров", — сказал собеседник агентства.