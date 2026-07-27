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Турция готова организовать переговоры по Украине в кратчайшие сроки - РИА Новости, 27.07.2026
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05:49 27.07.2026
Турция готова организовать переговоры по Украине в кратчайшие сроки

Турция готова организовать переговоры по Украине в Стамбуле в кратчайшие сроки

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкСтамбул
Стамбул - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Турция готова организовать новый раунд переговоров по Украине в Стамбуле, если стороны подтвердят готовность к диалогу.
  • Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказал мнение о возможности вернуться к формуле Стамбульских соглашений для урегулирования конфликта на Украине, а президент РФ Владимир Путин заявил о готовности России к мирным переговорам на базе стамбульских договоренностей 2022 года.
АНКАРА, 27 июл — РИА Новости. Турция готова в кратчайшие сроки организовать новый раунд переговоров по Украине в Стамбуле, если стороны подтвердят готовность сесть за стол переговоров, сообщил РИА Новости дипломатический источник.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным 25 июля в Омске высказал мнение, что для урегулирования конфликта на Украине можно было бы вернуться к формуле Стамбульских соглашений. Президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства заявлял, что Россия готова к мирным переговорам с Украиной на базе договоренностей, достигнутых в Стамбуле в 2022 году.
"Организовать переговоры в Стамбуле можно в кратчайшие сроки. Для этого достаточно сигналов о согласии сторон сесть за стол переговоров", — сказал собеседник агентства.
Россия и Украина в 2025 году проводили три раунда прямых переговоров в Стамбуле. Их результатом стал обмен пленными. Кроме того, Россия передала киевскому режиму тела погибших украинских военнослужащих. Стороны также обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на пленарной сессии XXII Форума межрегионального сотрудничества Российской Федерации и Республики Казахстан в Омске - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
Конфликт на Украине на руку противникам России, заявил Токаев
25 июля, 19:17
 
В миреРоссияУкраинаСтамбулВладимир ПутинКасым-Жомарт Токаев
 
 
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