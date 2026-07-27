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Турция координирует с США урегулирование по Украине, сообщил источник - РИА Новости, 27.07.2026
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07:29 27.07.2026
Турция координирует с США урегулирование по Украине, сообщил источник

РИА Новости: Турция продолжает поддерживать контакты с США по Украине

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкГорода мира. Стамбул
Города мира. Стамбул - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Турция продолжает поддерживать контакты с США по вопросу урегулирования конфликта на Украине.
  • Турция выступала посредником между Москвой и Киевом и заявляла о готовности вновь предоставить площадку для прямых переговоров сторон.
АНКАРА, 27 июл - РИА Новости. Турция продолжает держать на повестке вопрос урегулирования конфликта на Украине и поддерживает контакты с США по этой теме, сообщил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре.
Турция неоднократно выступала посредником между Москвой и Киевом. В 2022 году в Стамбуле состоялись первые очные российско-украинские переговоры, а позднее при посредничестве Анкары и ООН была достигнута Черноморская зерновая инициатива. В последние месяцы турецкое руководство неоднократно заявляло о готовности вновь предоставить площадку для прямых переговоров сторон.
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"Вопрос урегулирования украинского конфликта остается в нашей повестке. По этой теме поддерживаются необходимые контакты, в том числе с США", - сказал собеседник агентства.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия открыта для достижения своих целей путем политико-дипломатических переговоров, однако киевский режим не склонен к мирному процессу.
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