Турция координирует с США урегулирование по Украине, сообщил источник

Краткий пересказ от РИА ИИ Турция продолжает поддерживать контакты с США по вопросу урегулирования конфликта на Украине.

Турция выступала посредником между Москвой и Киевом и заявляла о готовности вновь предоставить площадку для прямых переговоров сторон.

АНКАРА, 27 июл - РИА Новости. Турция продолжает держать на повестке вопрос урегулирования конфликта на Украине и поддерживает контакты с США по этой теме, сообщил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре.

Турция неоднократно выступала посредником между Москвой и Киевом. В 2022 году в Стамбуле состоялись первые очные российско-украинские переговоры, а позднее при посредничестве Анкары и ООН была достигнута Черноморская зерновая инициатива. В последние месяцы турецкое руководство неоднократно заявляло о готовности вновь предоставить площадку для прямых переговоров сторон.

"Вопрос урегулирования украинского конфликта остается в нашей повестке. По этой теме поддерживаются необходимые контакты, в том числе с США", - сказал собеседник агентства.