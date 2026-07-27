ЦАХАЛ заявила о ликвидации главы внутренней безопасности ХАМАС

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Армия обороны Израиля заявила о ликвидации главы внутренней безопасности ХАМАС Ваэля Ладави.
- Удар был нанесен в районе Дейр-эль-Балах в центральной части сектора Газа.
ТЕЛЬ-АВИВ, 27 июл - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в понедельник заявила, что ликвидировала главу внутренней безопасности палестинского движения ХАМАС Ваэля Ладави в центральной части сектора Газа.
В пресс-службе утверждают, что перед ударом были приняты меры для снижения рисков для гражданского населения.
Девятого октября 2025 года Израиль и ХАМАС при посредничестве Египта, Катара, США и Турции договорились о реализации первого этапа мирного плана, представленного американским президентом Дональдом Трампом. На следующий день в Газе вступил в силу режим прекращения огня. Израильские войска в соответствии с соглашением отошли на так называемую желтую линию, сохранив под своим контролем более 50% территории сектора.