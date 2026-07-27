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ЦАХАЛ заявила о ликвидации главы внутренней безопасности ХАМАС - РИА Новости, 27.07.2026
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16:47 27.07.2026
ЦАХАЛ заявила о ликвидации главы внутренней безопасности ХАМАС

ЦАХАЛ заявила о ликвидации главы внутренней безопасности ХАМАС Ладави в Газе

© AP Photo / Ohad ZwigenbergИзраильские военные в районе границы с сектором Газа
Израильские военные в районе границы с сектором Газа - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Израильские военные в районе границы с сектором Газа. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Армия обороны Израиля заявила о ликвидации главы внутренней безопасности ХАМАС Ваэля Ладави.
  • Удар был нанесен в районе Дейр-эль-Балах в центральной части сектора Газа.
ТЕЛЬ-АВИВ, 27 июл - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в понедельник заявила, что ликвидировала главу внутренней безопасности палестинского движения ХАМАС Ваэля Ладави в центральной части сектора Газа.
"Вчера (в воскресенье - ред.) силы ЦАХАЛ и ШАБАК (службы общей безопасности Израиля - ред.) нанесли удар в районе Дейр-эль-Балах и ликвидировали... Ваэля Ладави, главу службы внутренней безопасности ХАМАС в центральной части сектора Газа", - говорится в сообщении пресс-службы армии.
В пресс-службе утверждают, что перед ударом были приняты меры для снижения рисков для гражданского населения.
Девятого октября 2025 года Израиль и ХАМАС при посредничестве Египта, Катара, США и Турции договорились о реализации первого этапа мирного плана, представленного американским президентом Дональдом Трампом. На следующий день в Газе вступил в силу режим прекращения огня. Израильские войска в соответствии с соглашением отошли на так называемую желтую линию, сохранив под своим контролем более 50% территории сектора.
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В миреИзраильХАМАСАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
 
 
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