Краткий пересказ от РИА ИИ Никола Бендова, чешская бегунья, выразила недоумение по поводу новых рекомендаций для телевизионных трансляций соревнований по легкой атлетике.

Европейская легкоатлетическая ассоциация и Европейский вещательный союз опубликовали гид с рекомендациями, в котором указаны ракурсы и позиции, с которых не следует снимать спортсменок во время трансляций.

Бендова считает эти рекомендации излишними, ее не беспокоит внимание к ее внешности, и она не видит оснований для жалоб на объективацию.

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Чешская бегунья Никола Бендова выразила недоумение в связи с рекомендациями по телевизионным трансляциям соревнований по легкой атлетике и заявила, что вскоре комментаторы будут описывать происходящее на фоне черного экрана.

Европейская легкоатлетическая ассоциация (European Athletics) и Европейский вещательный союз (EBU) опубликовали гид с рекомендациями для вещателей, в котором указали ракурсы и позиции, с которых не следует снимать спортсменок во время трансляции соревнований по легкой атлетике. Организации назвали гид "прямым ответом на сохраняющуюся обеспокоенность по поводу искаженного представления и объективации женских спортивных достижений на экране".

© Фото : @BendovaNikola Чешская бегунья Никола Бендова © Фото : @BendovaNikola Чешская бегунья Никола Бендова

"Вся Чехия уже видела мою попу. Мне было смешно. Сейчас нам выдадут скафандры. Я не знаю никого, кто бы на это жаловался. Мы постоянно работаем над тем, чтобы у нас были красивые попы. Меня совершенно не беспокоит, если ее снимают! Конечно, это не самое важное. Но я думаю, что мы выглядим хорошо, наши костюмы не настолько откровенные, чтобы это выглядело неприглядно. Я видела видео, которые мне присылали болельщики. Странные ракурсы. Но я просто посмеялась над этим, не более того", - цитирует 26-летнюю Бендову isport.cz