"Вся Чехия видела". Бендова раскритиковала рекомендации по телетрансляциям

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Никола Бендова, чешская бегунья, выразила недоумение по поводу новых рекомендаций для телевизионных трансляций соревнований по легкой атлетике.
- Европейская легкоатлетическая ассоциация и Европейский вещательный союз опубликовали гид с рекомендациями, в котором указаны ракурсы и позиции, с которых не следует снимать спортсменок во время трансляций.
- Бендова считает эти рекомендации излишними, ее не беспокоит внимание к ее внешности, и она не видит оснований для жалоб на объективацию.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Чешская бегунья Никола Бендова выразила недоумение в связи с рекомендациями по телевизионным трансляциям соревнований по легкой атлетике и заявила, что вскоре комментаторы будут описывать происходящее на фоне черного экрана.
Европейская легкоатлетическая ассоциация (European Athletics) и Европейский вещательный союз (EBU) опубликовали гид с рекомендациями для вещателей, в котором указали ракурсы и позиции, с которых не следует снимать спортсменок во время трансляции соревнований по легкой атлетике. Организации назвали гид "прямым ответом на сохраняющуюся обеспокоенность по поводу искаженного представления и объективации женских спортивных достижений на экране".
© Фото : @BendovaNikolaЧешская бегунья Никола Бендова
© Фото : @BendovaNikola
Чешская бегунья Никола Бендова
"Вся Чехия уже видела мою попу. Мне было смешно. Сейчас нам выдадут скафандры. Я не знаю никого, кто бы на это жаловался. Мы постоянно работаем над тем, чтобы у нас были красивые попы. Меня совершенно не беспокоит, если ее снимают! Конечно, это не самое важное. Но я думаю, что мы выглядим хорошо, наши костюмы не настолько откровенные, чтобы это выглядело неприглядно. Я видела видео, которые мне присылали болельщики. Странные ракурсы. Но я просто посмеялась над этим, не более того", - цитирует 26-летнюю Бендову isport.cz
"Я не знаю, какие девушки на это жаловались, но если вы выбираете такой вид спорта, как легкая атлетика или пляжный волейбол, то вы, наверное, знаете, на что идете. Меня удивляет, что им это начало мешать только сейчас. Мне кажется, скоро нам будут показывать только головы, либо будет черный экран, а комментаторы будут рассказывать, как проходит забег", - добавила шестикратная чемпионка Чехии.