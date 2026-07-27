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"Авито Авто" запустило карту АЗС с данными о доступности и ценах топлива - РИА Новости, 27.07.2026
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16:39 27.07.2026
"Авито Авто" запустило карту АЗС с данными о доступности и ценах топлива

Карта АЗС с данными о доступности и ценах топлива появилась на "Авито Авто"

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкЗаправка автомобиля
Заправка автомобиля - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. "Авито Авто" запустило интерактивную карту АЗС, которая помогает автомобилистам находить станции по сети, виду и цене топлива и оплачивать заправку через партнерский сервис, сообщает пресс-служба платформы.
Карта включает данные свыше 20 тысяч АЗС по всей России. Она показывает статус наличия топлива на станциях, а также использует внешние источники и пользовательские отметки, которые с помощью технологий искусственного интеллекта помогают дополнительно оценить, где с большей вероятностью можно заправиться прямо сейчас. Точка входа в сервис "Карта АЗС" доступна всем пользователям платформы и находится на главной странице "Авито Авто" в блоке "Сервисы", а также появляется в баннерной ротации на главной "Авито".
Пользователь может выбрать АЗС по региону, сети и виду топлива. На карте отображаются актуальные цены для физических лиц, статус доступности станции, лимиты по топливу и количество подходящих АЗС в конкретном регионе. Карта закрывает сразу несколько пользовательских сценариев: помогает найти заправку рядом, сравнить доступные станции по цене и типу топлива, а также оплатить его через сервис партнера.
На "Авито Авто" сервис доступен без отдельной регистрации и ориентирован на широкую аудиторию автомобилистов. Карта разработана в партнерстве с компанией "Передовые платежные решения" (ППР).
 
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