"Авито Авто" запустило карту АЗС с данными о доступности и ценах топлива

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. "Авито Авто" запустило интерактивную карту АЗС, которая помогает автомобилистам находить станции по сети, виду и цене топлива и оплачивать заправку через партнерский сервис, сообщает пресс-служба платформы.

Карта включает данные свыше 20 тысяч АЗС по всей России. Она показывает статус наличия топлива на станциях, а также использует внешние источники и пользовательские отметки, которые с помощью технологий искусственного интеллекта помогают дополнительно оценить, где с большей вероятностью можно заправиться прямо сейчас. Точка входа в сервис "Карта АЗС" доступна всем пользователям платформы и находится на главной странице "Авито Авто" в блоке "Сервисы", а также появляется в баннерной ротации на главной "Авито".

Пользователь может выбрать АЗС по региону, сети и виду топлива. На карте отображаются актуальные цены для физических лиц, статус доступности станции, лимиты по топливу и количество подходящих АЗС в конкретном регионе. Карта закрывает сразу несколько пользовательских сценариев: помогает найти заправку рядом, сравнить доступные станции по цене и типу топлива, а также оплатить его через сервис партнера.