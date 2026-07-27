Медведев сыграет со Шнайдер в миксте на US Open

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Даниил Медведев и Диана Шнайдер выступят в микст-турнире Открытого чемпионата США по теннису в качестве пары.
- Еще одной российской парой на турнире станут Мирра Андреева и Андрей Рублев.
- Первая ракетка мира Арина Соболенко сыграет с Новаком Джоковичем
- Микст-турнир пройдет в Нью-Йорке с 25 по 26 августа.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Первая ракетка России Даниил Медведев сыграет в микст-турнире Открытого чемпионата США по теннису в паре с соотечественницей Дианой Шнайдер, сообщается на сайте US Open.
Другой российской парой на турнире станут Мирра Андреева и Андрей Рублев. Первая ракетка мира Арина Соболенко сыграет с бывшим лидером мужского рейтинга Новаком Джоковичем.
Полностью состав пар выглядит следующим образом:
Елена Рыбакина (Казахстан)/Тейлор Фриц (США);
Ига Швёнтек (Польша)/Каспер Рууд (Норвегия);
Белинда Бенчич (Швейцария)/Флавио Коболли (Италия);
Аманда Анисимова (США)/Лернер Тьен (США);
Александра Эала (Филиппины)/Феликс Оже-Альяссим (Канада);
Лейла Фернандес (Канада)/Фрэнсис Тиафо (США);
Тейлор Таунсенд (США)/Александр Зверев (Германия);
Елена-Габриэла Русе (Румыния)/Нуну Боржеш (Португалия);
Джессика Пегула (США)/Джек Дрейпер (Великобритания);
Наоми Осака (Япония)/Кэй Нисикори (Япония);
Сара Эррани (Италия)/Андреа Вавассори (Италия);
Катерина Синякова (Чехия)/Генри Паттен (Великобритания);
Пейтон Стирнс (США)/Престон Стирнс (США).
Четвертый в сезоне турнир Большого шлема пройдет с 23 августа по 13 сентября в Нью-Йорке. Микст-турнир будет сыгран с 25 по 26 августа.