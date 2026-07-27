Медведев сыграет со Шнайдер в миксте на US Open

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Первая ракетка России Даниил Медведев сыграет в микст-турнире Открытого чемпионата США по теннису в паре с соотечественницей Дианой Шнайдер, сообщается на сайте US Open.

Четвертый в сезоне турнир Большого шлема пройдет с 23 августа по 13 сентября в Нью-Йорке. Микст-турнир будет сыгран с 25 по 26 августа.