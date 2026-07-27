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Мирра Андреева сохранила лидерство в чемпионской гонке WTA - РИА Новости Спорт, 27.07.2026
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Теннис
 
08:38 27.07.2026
Мирра Андреева сохранила лидерство в чемпионской гонке WTA

Россиянка Мирра Андреева сохранила лидерство в чемпионской гонке WTA

© Фото : Сайт WTAМирра Андреева
Мирра Андреева - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© Фото : Сайт WTA
Мирра Андреева. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мирра Андреева сохранила лидерство в чемпионской гонке WTA.
  • На прошедшей неделе Мирра Андреева не принимала участия в турнирах.
  • Положение в первой десятке чемпионской гонки WTA осталось без изменений.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Первая ракетка России Мирра Андреева сохранила лидерство в чемпионской гонке Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которой опубликована на официальном сайте организации.
На прошедшей неделе россиянка не принимала участия в турнирах, положение в первой десятке осталось без изменений.
Чемпионская гонка WTA, версия от 27 июля:
1 (1). Мирра Андреева (Россия) — 4999;
2 (2). Арина Соболенко (Белоруссия) — 4945;
3 (3). Елена Рыбакина (Казахстан) — 4627;
4 (4). Каролина Мухова (Чехия) — 4270;
5 (5). Элина Свитолина (Украина) — 4116;
6 (6). Джессика Пегула (США) — 3950;
7 (7). Линда Носкова (Чехия) — 3674;
8 (8). Кори Гауфф (США) — 3484;
9 (9). Марта Костюк (Украина) — 3275;
10 (10). Виктория Мбоко (Канада) — 2393;
15 (15). Диана Шнайдер (Россия) — 1685...
20 (20). Анна Калинская (Россия) — 1490...
38 (37). Екатерина Александрова (Россия) — 872.
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