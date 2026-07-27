Мирра Андреева сохранила лидерство в чемпионской гонке WTA.

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Первая ракетка России Мирра Андреева сохранила лидерство в чемпионской гонке Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которой опубликована на официальном сайте организации.

На прошедшей неделе россиянка не принимала участия в турнирах, положение в первой десятке осталось без изменений.