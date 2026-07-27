Андреева сохранила пятую позицию в рейтинге WTA

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мирра Андреева сохранила пятую позицию в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).
- Первая десятка рейтинга WTA осталась без изменений.
- Арина Соболенко из Белоруссии продолжает сохранять звание первой ракетки мира.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Россиянка Мирра Андреева сохранила пятую позицию в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого опубликована на сайте организации.
Рейтинг WTA, версия от 27 июля:
1 (1). Арина Соболенко (Белоруссия) — 8550 очков;
2 (2). Елена Рыбакина (Казахстан) — 8056;
3 (3). Джессика Пегула (США) — 6300;
4 (4). Кори Гауфф (США) — 5649;
5 (5). Мирра Андреева (Россия) — 5293;
6 (6). Каролина Мухова (Чехия) — 5168;
7 (7). Линда Носкова (Чехия) — 5016;
8 (8). Ига Швентек (Польша) — 4539;
9 (9). Аманда Анисимова (США) — 4353;
10 (10). Элина Свитолина (Украина) — 4351...
18 (18). Диана Шнайдер (Россия) — 2458;
19 (19). Екатерина Александрова (Россия) — 2301;
20 (20). Анна Калинская (Россия) — 2007...
70 (70). Людмила Самсонова (Россия) — 970...
89 (75). Алина Корнеева (Россия) — 849.