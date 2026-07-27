Рейтинг@Mail.ru
Андреева сохранила пятую позицию в рейтинге WTA - РИА Новости Спорт, 27.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:59 27.07.2026
Андреева сохранила пятую позицию в рейтинге WTA

Россиянка Мирра Андреева сохранила пятую позицию в рейтинге WTA

© AP Photo / Aurelien MorissardМирра Андреева
Мирра Андреева - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© AP Photo / Aurelien Morissard
Мирра Андреева. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мирра Андреева сохранила пятую позицию в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).
  • Первая десятка рейтинга WTA осталась без изменений.
  • Арина Соболенко из Белоруссии продолжает сохранять звание первой ракетки мира.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Россиянка Мирра Андреева сохранила пятую позицию в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого опубликована на сайте организации.
Андреева, не выходившая на корт с 1 июля, продолжает оставаться лучшей теннисисткой России. Первая десятка рейтинга осталась без изменений, звание первой ракетки мира сохраняет белоруска Арина Соболенко.
Мирра Андреева - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
Мирра Андреева продолжает лидировать в чемпионской гонке WTA
20 июля, 07:50
Рейтинг WTA, версия от 27 июля:
1 (1). Арина Соболенко (Белоруссия) — 8550 очков;
2 (2). Елена Рыбакина (Казахстан) — 8056;
3 (3). Джессика Пегула (США) — 6300;
4 (4). Кори Гауфф (США) — 5649;
5 (5). Мирра Андреева (Россия) — 5293;
6 (6). Каролина Мухова (Чехия) — 5168;
7 (7). Линда Носкова (Чехия) — 5016;
8 (8). Ига Швентек (Польша) — 4539;
9 (9). Аманда Анисимова (США) — 4353;
10 (10). Элина Свитолина (Украина) — 4351...
18 (18). Диана Шнайдер (Россия) — 2458;
19 (19). Екатерина Александрова (Россия) — 2301;
20 (20). Анна Калинская (Россия) — 2007...
70 (70). Людмила Самсонова (Россия) — 970...
89 (75). Алина Корнеева (Россия) — 849.
Теннисные мячи - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
Австрийская теннисистка Таггер завоевала первый титул WTA в карьере
26 июля, 16:53
 
СпортРоссияСШАЧехияМирра АндрееваАрина СоболенкоЕлена РыбакинаЖенская теннисная ассоциация (WTA)Ролан Гаррос
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    А. Захарова
    Л. Фрухвиртова
    76
    61
  • Теннис
    Завершен
    М. Арнальди
    Л. Музетти
    01
    63
  • Футбол
    Завершен
    КАМАЗ
    Ротор
    0
    2
  • Теннис
    Завершен
    Д. ШнайдерВ. Уильямс
    У. ЭйкериК. Глисон
    66
    34
  • Теннис
    Завершен
    А. Вукич
    З. Свайда
    66
    31
  • Теннис
    Завершен
    Т. Фриц
    З. Бергс
    66
    34
  • Теннис
    Завершен
    Л. Самсонова
    М. Киз
    366
    644
  • Теннис
    28.07 18:00
    Е. Александрова
    К. Лютова
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала