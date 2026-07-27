Температура воздуха на юго-востоке Турции достигла 48 градусов, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Температура воздуха в турецком городе Шанлыурфа достигла 48 градусов.
- Аномальная жара осложнила повседневную жизнь жителей города.
АНКАРА, 27 июл - РИА Новости. Температура воздуха в турецком городе Шанлыурфа, на юго-востоке страны достигла 48 градусов, аномальная жара осложнила повседневную жизнь жителей города, сообщило агентство DHA.
"Термометры в Шанлыурфе показали 48 градусов", - уточнило издание.
Из-за температуры, значительно превышающей климатическую норму, жители города стараются укрыться от жары в парках и возле фонтанов. Некоторые спасались, употребляя больше воды, другие использовали головные уборы, чтобы защититься от палящего солнца.
Шанлыурфа — один из самых жарких городов Турции. Летом температура здесь нередко превышает 45 градусов, что вынуждает власти регулярно предупреждать население о рисках для здоровья.