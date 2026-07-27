Рейтинг@Mail.ru
Температура воздуха на юго-востоке Турции достигла 48 градусов, пишут СМИ - РИА Новости, 27.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:54 27.07.2026
Температура воздуха на юго-востоке Турции достигла 48 градусов, пишут СМИ

DHA: температура воздуха на юго-востоке Турции достигла 48 градусов

© РИА Новости / Алена ПалаженкоТурецкий курорт
Турецкий курорт - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© РИА Новости / Алена Палаженко
Турецкий курорт . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Температура воздуха в турецком городе Шанлыурфа достигла 48 градусов.
  • Аномальная жара осложнила повседневную жизнь жителей города.
АНКАРА, 27 июл - РИА Новости. Температура воздуха в турецком городе Шанлыурфа, на юго-востоке страны достигла 48 градусов, аномальная жара осложнила повседневную жизнь жителей города, сообщило агентство DHA.
"Термометры в Шанлыурфе показали 48 градусов", - уточнило издание.
Из-за температуры, значительно превышающей климатическую норму, жители города стараются укрыться от жары в парках и возле фонтанов. Некоторые спасались, употребляя больше воды, другие использовали головные уборы, чтобы защититься от палящего солнца.
Шанлыурфа — один из самых жарких городов Турции. Летом температура здесь нередко превышает 45 градусов, что вынуждает власти регулярно предупреждать население о рисках для здоровья.
Анталья - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
Анталью накроет 52-градусная жара, предупредил метеоролог
21 июля, 11:50
 
В миреШанлыурфа (провинция)Турция
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала