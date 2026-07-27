Сотрудницу московской компании уволили за разглашение тайны через DeepSeek

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Топ-менеджер московской инженерной компании была уволена за разглашение коммерческой тайны, в том числе через нейросеть DeepSeek.
- Уволенная пыталась через суд добиться выплаты «золотого парашюта», но компания иск не признала.
- Суд не усмотрел оснований для признания приказа об увольнении незаконным и отклонил требования женщины.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Топ-менеджер московской инженерной компании была уволена за разглашение коммерческой тайны, в том числе через нейросеть DeepSeek, женщина в суде безуспешно пыталась получить от фирмы "золотой парашют", следует из материалов в распоряжении РИА Новости.
Согласно документам, истец, менее полугода проработавшая на должности директора по продажам с ежемесячным окладом более 800 тысяч рублей, через суд требовала отменить приказ об увольнении по инициативе работодателя за разглашение коммерческой тайны. Она была согласна на расторжение трудового договора с формулировкой "по соглашению сторон" и с выплатой полагавшегося в таком случае "золотого парашюта" в размере 5 миллионов рублей, говорится в документах.
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Компания иск не признала, указав, что сотрудница не раз допускала разглашение коммерческой тайны. Так, по данным работодателя, женщина пересылала служебные документы по корпоративной почте, ставя свою личную электронную почту в скрытую копию. Также ряд служебных документов из внутреннего защищенного ресурса компании женщина загрузила в китайскую нейросеть DeepSeek, что создало угрозу перехвата этих сведений.
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"Суд приходит к выводу, что... у истца отсутствовала производственная необходимость извлекать информацию, содержащуюся в локальных защищенных носителях работодателя, направлять ее на внешний адрес электронной почты, не контролируемый работодателем, а также размещать ее на ресурсе стороннего сервиса DeepSeek", - говорится в материалах.
Суд указал, что направление с корпоративной почты конфиденциальной информации на несогласованные с руководителем домены, в том числе на личную почту, свидетельствует о совершении истцом грубого нарушения трудовых обязанностей в виде разглашения сведений коммерческой и служебной тайны, ставших известными истцу в ходе работы.
Кроме того, после разглашения коммерческой тайны в ходе переговоров с поставщиком контрагент перестал выходить на связь, приводятся в материалах доводы компании.
Также работодатель заявил, что женщина систематически не выполняла планы продаж, а "золотой парашют" предусматривался на случай, если у фирмы отпадет необходимость в функционале директора по продажам, или сокращения штата.
Тем не менее в ходе рассмотрения дела ответчик предлагал заключить мировое соглашение, изменить формулировку увольнения и добровольно выплатить истцу более 400 тысяч рублей, но она отказалась, следует из материалов.
Суд не усмотрел оснований для признания оспариваемого приказа об увольнении незаконным и отклонил требования женщины.
На прошлой неделе ряд СМИ сообщали, что переписки пользователей с нейросетью DeepSeek попали в поисковую выдачу Google и находятся в открытом доступе. Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин подтвердил РИА Новости факт утечки переписок и предположил, что это могло произойти из-за того, что разработчики не позаботились о настройке прав доступа.
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