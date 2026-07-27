Калининградские таможенники пресекли контрабанду сигарет в Литву

"Калининградские таможенники пресекли контрабанду 6,5 тысяч пачек сигарет. Партию табачных изделий белорусского производства без акцизных марок злоумышленники пытались переправить в Литву на метеошарах", - говорится в сообщении.

В коробках сотрудники таможни нашли 3,5 тысяч пачек сигарет, еще три тысячи пачек были обнаружены в сарае у дома одного из контрабандистов, отметили в пресс-службе. По оценке экспертов, общая стоимость товаров достигает почти одного миллион рублей. Подельники признались, что в случае успешной отправки планировали продолжать контрабанду с помощью метеошаров.