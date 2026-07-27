Калининградские таможенники пресекли контрабанду сигарет в Литву

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Калининградские таможенники пресекли попытку контрабанды 6,5 тысяч пачек сигарет в Литву с помощью метеошаров.
- Задержанные использовали картонные коробки с GPS-датчиками для отслеживания места приземления.
- В отношении задержанных возбуждено уголовное дело, максимальное наказание по которому — лишение свободы до 10 лет со штрафом до 1 миллиона рублей.
КАЛИНИНГРАД, 27 июл – РИА Новости. Калининградские таможенники помешали двум контрабандистам переправить в Литву с помощью метеошаров 6,5 тысяч пачек сигарет, сообщает пресс-служба Федеральной таможенной службы (ФТС) России.
"Калининградские таможенники пресекли контрабанду 6,5 тысяч пачек сигарет. Партию табачных изделий белорусского производства без акцизных марок злоумышленники пытались переправить в Литву на метеошарах", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что для совершения этого преступления двое россиян глубокой ночью приехали в лес у самой границы, сверились с прогнозом погоды, учли направление ветра и атмосферное давление. Свой товар они сложили в картонные коробки, которые были оснащены GPS-датчиками для отслеживания места приземления.
В коробках сотрудники таможни нашли 3,5 тысяч пачек сигарет, еще три тысячи пачек были обнаружены в сарае у дома одного из контрабандистов, отметили в пресс-службе. По оценке экспертов, общая стоимость товаров достигает почти одного миллион рублей. Подельники признались, что в случае успешной отправки планировали продолжать контрабанду с помощью метеошаров.
В отношении задержанных, по данным ФТС, возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, пункту "в" части 2 статьи 226.1 УК РФ (покушение на незаконное перемещение через таможенную границу стратегически важных товаров, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Максимальное наказание за это преступление – лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом до 1 миллиона рублей.