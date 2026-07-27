В Ставропольском крае отменили угрозу атаки беспилотников

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил об отмене опасности атаки беспилотников.
- Опасность была объявлена в 08:10 мск и длилась около двух часов.
НАЛЬЧИК, 27 июл - РИА Новости. Опасность атаки беспилотников отменена на территории Ставропольского края, сообщил губернатор Владимир Владимиров.
"На территории Ставропольского края отбой беспилотной опасности", - написал Владимиров в своем канале на платформе "Maкс".
Опасность была объявлена в 08.10 мск, она длилась около двух часов.