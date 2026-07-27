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В Ставропольском крае отменили угрозу атаки беспилотников - РИА Новости, 27.07.2026
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10:07 27.07.2026

В Ставропольском крае отменили угрозу атаки беспилотников

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевое дежурство ПВО
Боевое дежурство ПВО - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил об отмене опасности атаки беспилотников.
  • Опасность была объявлена в 08:10 мск и длилась около двух часов.
НАЛЬЧИК, 27 июл - РИА Новости. Опасность атаки беспилотников отменена на территории Ставропольского края, сообщил губернатор Владимир Владимиров.
"На территории Ставропольского края отбой беспилотной опасности", - написал Владимиров в своем канале на платформе "Maкс".
Опасность была объявлена в 08.10 мск, она длилась около двух часов.
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