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В ЛНР поблагодарили Индонезию за неравнодушие к трагедии в Старобельске - РИА Новости, 27.07.2026
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21:10 27.07.2026
В ЛНР поблагодарили Индонезию за неравнодушие к трагедии в Старобельске

Омбудсмен ЛНР поблагодарила Индонезию за помощь семьям погибших в Старобельске

© Фото : Леонид Пасечник/MAXПоследствия удара ВСУ по колледжу в Старобельске в ЛНР
Последствия удара ВСУ по колледжу в Старобельске в ЛНР - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© Фото : Леонид Пасечник/MAX
Последствия удара ВСУ по колледжу в Старобельске в ЛНР. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Активисты из Индонезии отправили письма со словами поддержки семьям погибших в Старобельске.
  • Омбудсмен ЛНР Анна Сорока выразила благодарность за поддержку международного сообщества.
  • Среди тех, кто приезжал на место трагедии в Старобельск, были жители Европы, включая общественного деятеля из Германии Самма Марко Лео.
ЛУГАНСК, 27 июл - РИА Новости. Омбудсмен ЛНР Анна Сорока поблагодарила активистов Индонезии, написавших письма со словами поддержки семьям погибших в Старобельске.
Ранее десятки индонезийских лидеров мнений, руководителей молодежных организаций и политиков отправили письма со словами поддержки в Старобельск, пострадавший от атаки Киева. Послания из Индонезии при поддержке администрации ЛНР в ближайшее время будут переданы семьям учащихся Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета, погибших в результате атаки ВСУ 22 мая.
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"Моя команда ведет непрерывную информационную борьбу с желанием донести всю правду о событиях на Донбассе до международного сообщества, я неоднократно уже говорила, что я очень благодарна тем, кто с нами на протяжении этих 12 лет. Кто слышит нас, кто верит нам, кто находит смелость и возможность приехать к нам, увидеть все своими глазами и рассказать об этом потом в своих странах", - сказала Сорока РИА Новости.
Омбудсмен подчеркнула, что среди тех, кто приезжал на место трагедии в Старобельск, есть и жители Европы, в том числе общественный деятель из Германии Самм Марко Лео, который не смотря на возможные последствия для него и его семьи обещал рассказать всю правду о данной трагедии.
"Вот такие маленькие жемчужинки в большом океане нашей поддержки - они бесценны для нас. Когда мы сегодня услышали, что индонезийские лидеры мнения, молодежь написали письма поддержки семьям, которые потеряли своих детей в трагедии Старобельска, для нас это тоже очередная бесценная жемчужина. Мы благодарны всем, кто нас поддерживает", - сказала Сорока.
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По ее словам, в ЛНР готовы продолжать информационную борьбу и делать все возможное, чтобы жители Европы поняли, насколько опасен тот путь, который выбрало их правительство.
"Нельзя давать оружие для мира. Это абсолютно преступная фраза – "оружие для мира". Война - это зло, она оставляет только вдов и сирот. Поэтому безмерно благодарна тем, кто с нами готов работать до конца", - подчеркнула Сорока.
Глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил о террористической атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. По данным властей республики, погиб 21 человек, более 40 получили ранения.
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