Краткий пересказ от РИА ИИ Активисты из Индонезии отправили письма со словами поддержки семьям погибших в Старобельске.

Омбудсмен ЛНР Анна Сорока выразила благодарность за поддержку международного сообщества.

Среди тех, кто приезжал на место трагедии в Старобельск, были жители Европы, включая общественного деятеля из Германии Самма Марко Лео.

ЛУГАНСК, 27 июл - РИА Новости. Омбудсмен ЛНР Анна Сорока поблагодарила активистов Индонезии, написавших письма со словами поддержки семьям погибших в Старобельске.

Ранее десятки индонезийских лидеров мнений, руководителей молодежных организаций и политиков отправили письма со словами поддержки в Старобельск, пострадавший от атаки Киева. Послания из Индонезии при поддержке администрации ЛНР в ближайшее время будут переданы семьям учащихся Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета, погибших в результате атаки ВСУ 22 мая.

"Моя команда ведет непрерывную информационную борьбу с желанием донести всю правду о событиях на Донбассе до международного сообщества, я неоднократно уже говорила, что я очень благодарна тем, кто с нами на протяжении этих 12 лет. Кто слышит нас, кто верит нам, кто находит смелость и возможность приехать к нам, увидеть все своими глазами и рассказать об этом потом в своих странах", - сказала Сорока РИА Новости.

Омбудсмен подчеркнула, что среди тех, кто приезжал на место трагедии в Старобельск , есть и жители Европы , в том числе общественный деятель из Германии Самм Марко Лео, который не смотря на возможные последствия для него и его семьи обещал рассказать всю правду о данной трагедии.

"Вот такие маленькие жемчужинки в большом океане нашей поддержки - они бесценны для нас. Когда мы сегодня услышали, что индонезийские лидеры мнения, молодежь написали письма поддержки семьям, которые потеряли своих детей в трагедии Старобельска, для нас это тоже очередная бесценная жемчужина. Мы благодарны всем, кто нас поддерживает", - сказала Сорока.

По ее словам, в ЛНР готовы продолжать информационную борьбу и делать все возможное, чтобы жители Европы поняли, насколько опасен тот путь, который выбрало их правительство.

"Нельзя давать оружие для мира. Это абсолютно преступная фраза – "оружие для мира". Война - это зло, она оставляет только вдов и сирот. Поэтому безмерно благодарна тем, кто с нами готов работать до конца", - подчеркнула Сорока.