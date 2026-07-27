Краткий пересказ от РИА ИИ
- Активисты из Индонезии отправили письма со словами поддержки семьям погибших в Старобельске.
- Омбудсмен ЛНР Анна Сорока выразила благодарность за поддержку международного сообщества.
- Среди тех, кто приезжал на место трагедии в Старобельск, были жители Европы, включая общественного деятеля из Германии Самма Марко Лео.
ЛУГАНСК, 27 июл - РИА Новости. Омбудсмен ЛНР Анна Сорока поблагодарила активистов Индонезии, написавших письма со словами поддержки семьям погибших в Старобельске.
Ранее десятки индонезийских лидеров мнений, руководителей молодежных организаций и политиков отправили письма со словами поддержки в Старобельск, пострадавший от атаки Киева. Послания из Индонезии при поддержке администрации ЛНР в ближайшее время будут переданы семьям учащихся Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета, погибших в результате атаки ВСУ 22 мая.
"Моя команда ведет непрерывную информационную борьбу с желанием донести всю правду о событиях на Донбассе до международного сообщества, я неоднократно уже говорила, что я очень благодарна тем, кто с нами на протяжении этих 12 лет. Кто слышит нас, кто верит нам, кто находит смелость и возможность приехать к нам, увидеть все своими глазами и рассказать об этом потом в своих странах", - сказала Сорока РИА Новости.
Омбудсмен подчеркнула, что среди тех, кто приезжал на место трагедии в Старобельск, есть и жители Европы, в том числе общественный деятель из Германии Самм Марко Лео, который не смотря на возможные последствия для него и его семьи обещал рассказать всю правду о данной трагедии.
"Вот такие маленькие жемчужинки в большом океане нашей поддержки - они бесценны для нас. Когда мы сегодня услышали, что индонезийские лидеры мнения, молодежь написали письма поддержки семьям, которые потеряли своих детей в трагедии Старобельска, для нас это тоже очередная бесценная жемчужина. Мы благодарны всем, кто нас поддерживает", - сказала Сорока.
По ее словам, в ЛНР готовы продолжать информационную борьбу и делать все возможное, чтобы жители Европы поняли, насколько опасен тот путь, который выбрало их правительство.
"Нельзя давать оружие для мира. Это абсолютно преступная фраза – "оружие для мира". Война - это зло, она оставляет только вдов и сирот. Поэтому безмерно благодарна тем, кто с нами готов работать до конца", - подчеркнула Сорока.
Глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил о террористической атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. По данным властей республики, погиб 21 человек, более 40 получили ранения.