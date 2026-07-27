Комиссия Госсовета обсудила развитие инновационных видов спорта

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Лучшие практики развития инновационных и технических видов спорта в России, их медико-биологическое обеспечение, а также вопросы реабилитации участников СВО стали темами заседания комиссии Госсовета РФ по направлению "Физическая культура и спорт", которое провел в понедельник в Москве губернатор Тульской области Дмитрий Миляев, сообщает пресс-служба облправительства.

"Высокие технологии в спорте сегодня — это не просто дань моде. Это важный шаг к технологическому суверенитету России, отличная база для подготовки будущих инженерных кадров и, конечно, мощнейший инструмент для социальной и медицинской реабилитации", – приводятся в сообщении слова главы региона.

По его словам, люди, занимающиеся техническими видами спорта, востребованы в направлениях промышленности, военном деле, прикладных специальностях.

"Инновационные и технические виды спорта открывают безграничные возможности для реабилитации ветеранов СВО, социализации людей с инвалидностью и воспитания молодежи в духе патриотизма. В нашей стране накоплен огромный опыт развития таких видов спорта. Убежден, что при консолидации усилий спортивных федераций и власти нас ждут новые прорывы", – подчеркнул Миляев.

С целью законодательного регулирования понятия об инновационных и технических видах спорта Минспорта РФ предложено подготовить предложения по внесению изменений в Федеральный закон "О физической культуре и спорте" и обеспечить разработку программы развития этих видов спорта.

"Технологические процессы сегодня оказываются более стремительными, чем нормативно-правовое регулирование. Мы обязательно будем нагонять прогресс и оказывать административную и юридическую поддержку техническим и инновационным видам спорта. Вместе будем двигаться вперед!" – сказал губернатор.

Миляев отметил, что президент России Владимир Путин уделяет особое внимание вопросам развития направлений инновационных видов спорта. Так, в июне 2025 года глава государства дал поручения о проведении Всероссийского чемпионата пилотирования дронов для детей от 7 лет – "Пилоты будущего". Кроме этого, снижен возрастной ценз для участников таких соревнований, и сейчас ведется работа по возможности присвоения спортивных разрядов и званий по виду спорта "Гонки дронов". Губернатор добавил, что именно Россия стала инициатором и первой страной, где прошел Международный мультиспортивный турнир "Игры Будущего". Очередной, третий турнир пройдет в Астане с 29 июля по 9 августа.

На заседании отмечалось, что с целью развития материально-технической базы в рамках программы Минспорта РФ "Бизнес спринт" строятся фиджитал-центры, призванные стать флагманскими площадками для всех инновационных видов спорта в регионах. В Тульской области стоит задача построить два таких центра в 2026 году. Учитывая трудоемкость процесса создания таких центров, Миляев предложил предусмотреть открытие отделений по инновационным (технологичным) и техническим видам спорта в учреждениях с необходимой инфраструктурой. Глава региона рекомендовал субъектам РФ предусмотреть в них отделения для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Он также поручил рабочей группе по вопросам развития спортивной индустрии и предпринимательства провести анализ импортозамещения инвентаря и запасных частей для занятий техническими видами спорта.