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Чернышенко рассказал о взаимодействии России и Китая в спортивной сфере - РИА Новости, 27.07.2026
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13:32 27.07.2026
Чернышенко рассказал о взаимодействии России и Китая в спортивной сфере

Чернышенко: взаимодействие России и КНР в спорте вышло на стратегический уровень

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкДмитрий Чернышенко
Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
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Дмитрий Чернышенко. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российско-китайское взаимодействие в спортивной сфере вышло на стратегический уровень.
  • Россия и Китай последовательно выступают за то, чтобы спорт не превращался в инструмент политического давления.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Российско-китайское взаимодействие в спортивной сфере вышло на стратегический уровень, страны последовательно выступают за то, чтобы спорт не превращался в инструмент политического давления, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
"Российско-китайское взаимодействие в спортивной сфере также вышло на стратегический уровень... Спорт объединяет людей во все времена, даже тогда, когда обстановка вокруг напряженная. Россия и Китай последовательно выступают за то, чтобы он не превращался в инструмент политического давления", - сказал Чернышенко в рамках просветительского проекта "Добрые соседи", приуроченного к 25-летию подписания договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между РФ и КНР.
Вице-премьер добавил, что Россия и Китай отстаивают принципы олимпизма, которые исключают дискриминацию спортсменов по признаку национальности и гражданства.
По его словам, РФ и КНР активно сотрудничают и в области спортивного образования. Сегодня по этому направлению в России учатся более 400 студентов из Китая.
Проект "Добрые соседи" создан радио Sputnik совместно с холдингом ON Медиа, медиакорпорацией Китая (CMG) и телеканалом "Известия" при экспертной поддержке Российского исторического общества и Российского военно-исторического общества.
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