Чернышенко рассказал о взаимодействии России и Китая в спортивной сфере

Краткий пересказ от РИА ИИ Российско-китайское взаимодействие в спортивной сфере вышло на стратегический уровень.

Россия и Китай последовательно выступают за то, чтобы спорт не превращался в инструмент политического давления.

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Российско-китайское взаимодействие в спортивной сфере вышло на стратегический уровень, страны последовательно выступают за то, чтобы спорт не превращался в инструмент политического давления, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

"Российско-китайское взаимодействие в спортивной сфере также вышло на стратегический уровень... Спорт объединяет людей во все времена, даже тогда, когда обстановка вокруг напряженная. Россия Китай последовательно выступают за то, чтобы он не превращался в инструмент политического давления", - сказал Чернышенко в рамках просветительского проекта "Добрые соседи", приуроченного к 25-летию подписания договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между РФ и КНР.

Вице-премьер добавил, что Россия и Китай отстаивают принципы олимпизма, которые исключают дискриминацию спортсменов по признаку национальности и гражданства.

По его словам, РФ и КНР активно сотрудничают и в области спортивного образования. Сегодня по этому направлению в России учатся более 400 студентов из Китая.