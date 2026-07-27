Дроны "Севера" сожгли более десяти авто с боевиками ВСУ под Харьковом

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Операторы FPV-дронов «Севера» уничтожили за неделю более 10 пикапов, джипов и квадроциклов ВСУ в Харьковской области.
- Уничтоженная техника использовалась ВСУ для ротации живой силы и подвоза провианта.
- Ликвидация техники противника нарушает доставку боеприпасов, продовольствия и живой силы на позиции, что снижает боеспособность подразделений ВСУ.
БЕЛГОРОД, 27 июл - РИА Новости. Операторы FPV-дронов "Севера" уничтожили за неделю более 10 пикапов, джипов и квадроциклов, которые ВСУ использовали для ротации живой силы и подвоза провианта в Харьковской области, рассказал РИА Новости командир взвода БПС с позывным Туча.
"Более 10 автомобилей, используемых для ротации боевиков ВСУ в Харьковской области, уничтожено расчетами ударных БПЛА подразделений войск беспилотных систем 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Север" за неделю", — сказал военный.
Как подчеркнул Туча, ликвидация машин, квадроциклов и легкой бронетехники нарушает доставку боеприпасов, продовольствия и живой силы на позиции в Харьковской области, что напрямую снижает боеспособность подразделений противника.
"Уничтожение техники противника позволяет обескровить как его тылы, так и линию боевого соприкосновения. Техника ВСУ чаще задействована в подвозе боеприпасов, провианта и материальных средств. Также пресекаются любые попытки по проведению ротационных мероприятий", - добавил командир.
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