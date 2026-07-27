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Российские военные уничтожили опорный пункт ВСУ при освобождении Белицкого - РИА Новости, 27.07.2026
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Российские военные уничтожили опорный пункт ВСУ при освобождении Белицкого

Бойцы "Центра" уничтожили опорный пункт ВСУ минами ТМ при освобождении Белицкого

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа танка Т-72Б3А
Боевая работа танка Т-72Б3А - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа танка Т-72Б3А. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Военнослужащие группировки войск «Центр» уничтожили опорный пункт ВСУ при освобождении Белицкого в ДНР.
  • Опорный пункт был ликвидирован с применением противотанковых мин после попыток вынудить противника сдаться.
  • Украинские военные использовали здание школы как одну из огневых позиций, а многоэтажные дома в Белицком обе стороны используют как укрепленные огневые точки.
ДОНЕЦК, 27 июл — РИА Новости. Военнослужащие группировки войск "Центр" уничтожили опорный пункт ВСУ при освобождении Белицкого в ДНР, применив противотанковые мины после попыток вынудить противника сдаться, рассказал РИА Новости старший разведчик 5-й гвардейской бригады 51-й общевойсковой армии с позывным Дед.
Собеседник агентства сообщил, что российские военнослужащие вели бой с группой украинских военнослужащих, укрывшихся в подвале здания. По его словам, штурм осложнялся тем, что подход к позиции простреливался, поэтому бойцы в течение полутора суток пытались вынудить противника сложить оружие, периодически забрасывая укрытие гранатами.
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"Закинули ТМ (противотанковые мины-ред.), три штуки подряд. Что удивило: мы сутки с ними там пытались разговаривать — "сдайся, не сдайся", кидали гранаты, чтобы не давали им отдыхать. Потом уже командование свыше дало команду заканчивать с ними", — рассказал РИА Новости Дед.
Он отметил, что после уничтожения опорного пункта российские подразделения еще около суток контролировали здание с помощью беспилотников. Собеседник агентства добавил, что украинские военные предпринимали попытки доставить находившимся в здании боеприпасы и имущество с помощью тяжелого беспилотника типа "Баба-яга".
Командир взвода 5-й гвардейской бригады 51-й общевойсковой армии группировки войск "Центр" Кирилл Шкляев, в свою очередь, рассказал РИА Новости, что во время боев за Белицкое украинские военнослужащие использовали здание школы как одну из огневых позиций.
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"Был случай, когда у меня боец выбежал буквально метров на 5–10 от своей позиции, и его встретил противник в стрелковом бою. Оказывается, это было в районе школы — со школы противник стрелял", — рассказал Шкляев.
По словам Шкляева, после этого российские военнослужащие заняли более безопасную позицию. Он отметил, что основную часть застройки Белицкого составляют многоэтажные дома, которые обе стороны используют как укрепленные огневые точки благодаря прочным конструкциям и большому количеству позиций для ведения огня.
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