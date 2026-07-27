Краткий пересказ от РИА ИИ Военнослужащие группировки войск «Центр» уничтожили опорный пункт ВСУ при освобождении Белицкого в ДНР.

Опорный пункт был ликвидирован с применением противотанковых мин после попыток вынудить противника сдаться.

Украинские военные использовали здание школы как одну из огневых позиций, а многоэтажные дома в Белицком обе стороны используют как укрепленные огневые точки.

ДОНЕЦК, 27 июл — РИА Новости. Военнослужащие группировки войск "Центр" уничтожили опорный пункт ВСУ при освобождении Белицкого в ДНР, применив противотанковые мины после попыток вынудить противника сдаться, рассказал РИА Новости старший разведчик 5-й гвардейской бригады 51-й общевойсковой армии с позывным Дед.

Собеседник агентства сообщил, что российские военнослужащие вели бой с группой украинских военнослужащих, укрывшихся в подвале здания. По его словам, штурм осложнялся тем, что подход к позиции простреливался, поэтому бойцы в течение полутора суток пытались вынудить противника сложить оружие, периодически забрасывая укрытие гранатами.

"Закинули ТМ (противотанковые мины-ред.), три штуки подряд. Что удивило: мы сутки с ними там пытались разговаривать — "сдайся, не сдайся", кидали гранаты, чтобы не давали им отдыхать. Потом уже командование свыше дало команду заканчивать с ними", — рассказал РИА Новости Дед.

Он отметил, что после уничтожения опорного пункта российские подразделения еще около суток контролировали здание с помощью беспилотников. Собеседник агентства добавил, что украинские военные предпринимали попытки доставить находившимся в здании боеприпасы и имущество с помощью тяжелого беспилотника типа "Баба-яга".

Командир взвода 5-й гвардейской бригады 51-й общевойсковой армии группировки войск "Центр" Кирилл Шкляев, в свою очередь, рассказал РИА Новости, что во время боев за Белицкое украинские военнослужащие использовали здание школы как одну из огневых позиций.

« "Был случай, когда у меня боец выбежал буквально метров на 5–10 от своей позиции, и его встретил противник в стрелковом бою. Оказывается, это было в районе школы — со школы противник стрелял", — рассказал Шкляев.