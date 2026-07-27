Театр "Особняк Дашков, 5" вновь представит спектакль "Вернувшиеся"

МОСКВА, 27 июл - пресс-служба иммерсивного театра "Особняк Дашков, 5". В честь своего 10-летия "Особняк Дашков, 5" снова запускает "Вернувшиеся: Новая реальность"*.

"Вернувшиеся" впервые появились в 2016 году и стали для России новым театральным опытом. "Вернувшиеся" стали событием, про которое говорили: "это невозможно объяснить. Это нужно увидеть и прожить самому". Проект дал зрителю понимание того, как история может происходить вокруг него и вместе с ним.

"Вернувшиеся" были созданы Мигелем — режиссером, хореографом, основателем театра "Особняк Дашков, 5", вместе с Виктором Карино и Мией Занетти из нью-йоркской театральной компании "Джорни Лэб" (Journey Lab) и продюсером Вячеславом Дусмухаметовым. Вдохновением послужила культовая американская постановка "Спать больше нельзя" (Sleep No More). В основе постановки — пьеса Генрика Ибсена "Привидения". Люди возвращаются в дом семьи Алвингов, потому что каждый раз проживают эту историю по-новому. За все время существования "Вернувшиеся" посетили более 300 тысяч зрителей из 30 стран. Постановка была номинирована на премию "Золотая маска" в категории "Эксперимент".

"Когда мы создавали “Вернувшиеся”, нас интересовал не жанр и не форма — нас интересовало ощущение человека внутри истории. Возможность оказаться настолько близко к происходящему, что в какой-то момент оно начинает касаться тебя лично. Спустя 10 лет это ощущение никуда не исчезло", — говорит Мигель.

Уже скоро зрители увидят звездных актеров, специально приглашенных на новое шоу: Татьяну Лютаеву/Линду Лапиньш в роли главы загадочного дома Хелен Алвинг, Глеба Бочкова/Никиту Санаева/Романа Евдокимова в роли ее сына Освальда Алвинга, который возвращается в семью после долгого отсутствия. Также в шоу сыграют Анастасия Морозовская, Мариэтта Цигаль-Полищук и Артур Астман.

Во время вечера зрители свободно перемещаются по четырем этажам старинного особняка, следуют за героями, выбирают, за кем идти и где остановиться. История разворачивается одновременно в разных комнатах и на разных этажах, поэтому полностью увидеть ее невозможно. Особое место занимает "Ибсен-бар" — точка входа и место встречи. Здесь начинается путешествие зрителя и здесь же оно завершается.

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